Çırak ustasına kopya verdi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Kenan BAŞARAN YazılarıÇırak ustasına kopya verdi!
GeriKenan BAŞARAN Çırak ustasına kopya verdi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
07.10.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Çırak ustasına kopya verdi!

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

Kenan Başaran yazdı.

Oyuncular değişiyor, oyuncuların pozisyonları değişiyor, oyuncuların dizilişleri değişiyor, statlar değişiyor, ligler değişiyor ama Abdullah Avcı’nın değiştirmek istediği Beşiktaş’ta değişen bir şey olmuyordu. Dünkü maçın ilk 45 dakikasında olan biten de buydu yine. Topa yine en çok sahip olan, en çok pası yapan ama ceza sahasına topla hiç giremeyen de yine Beşiktaş’tı. Aslında ilk çeyrekteki manzara Avcı’ya ipucu veriyordu. Bu bölümde Alanya topa daha çok sahip görünürken, Beşiktaş bir iki kontra da gol bulacağı duygusu verdi. Ama ne zaman ki Beşiktaş yeniden topa el koydu, ben de esnemeye başladım! Yoğun pasa trafiğine dönünce Beşiktaş merkezde Ljajic’in ayağına bakar oluyor. Ancak onun bu taraklarda hiç bezi olmuyor! Avcı, ona kızıp 2. yarıya çıkarmadıysa, çok haklı bir davranış. Zira haftalardır oyun sistemine karşı gizli bir direniş içinde sanki. Boş alan bulunca bu takımın da etkili olabileceğini 38’de N’Koudou gösterdi. Hızlı çıktı ve ceza sahasına giren Atiba’ya topu çok çabuk atarak pozisyon yarattı. Yoğun pasa dönünce ne mi oluyor? Şu: İlk yarının ısı haritasına göre Beşiktaş rakip ceza sahasına pek uğramamış.

TOPU BİRAZ DA RAKİBE VER 

2. devrenin başlarında N’Koudou ceza sahasını zorladığı ilk ciddi pozisyonda penaltıyı aldı. 1-0 öne geçince bu kadronun neyi daha iyi oynayıp oynayacağı da netleşti: Kalitesini yetersiz bulduğumuz kadro, topa daha az sahip olsa da geniş alan bulduğunda daha etkili olabiliyormuş. 69’daki 2. gol de, 86’daki N’Kooudou karşı karşıya pozisyonu da çabuk oyun ve boş alanın sonucu belirlediği görüldü. 1-0’dan sonra Alanya, Beşiktaş’ın haftalardır üstlendiği role büründü. 2. devre topa Akdenizliler daha fazla sahip oldu. Gol atamadılar ama en azından pozisyon buldular. Malum Beşiktaş, bunu da başaramıyordu. Gelecek için bu maçı doğru okumalı. Beşiktaş, öne geçtiğinde neden pas oyunuyla tempoyu ve kontrolü eline almadı? Bu meziyeti sadece 0-0 giden veya geriye düşmesine mi bağlı? Ha, Alanya’ya bilinçli olarak topu verdiyse, o zaman rakibi ceza sahasına sokmamayı da başarmalıydı. Kendisine rağmen topa sahiplik oranı düştüyse, o zaman da demek ki bugüne kadar rakipler topu Beşiktaş’a bilerek bırakmış çünkü bu onun en büyük zaafıymış. Sonuç: Topa yüksek oranlı sahiplik Beşiktaş’ı öne geçiremiyor, önde olduğu bir maçta da kullanabileceği bir araç olmaktan çıkıyor. Erol Bulut, bence ustası Abdullah Avcı’ya dün başarının kopyasını verdi.

BU GALİBİYET AVCI İÇİN BÜYÜK FIRSAT TAŞIYOR

Beşiktaş dün kazandı. İçinden geçtiği süreçte mühim olan buydu çünkü Avcı stres attı. Ancak bence daha da mühim olan maçın, eldeki kadronun hangi oyunla bundan sonra da kazanabileceğini somut olarak göstermesiydi. Alanya çok iyi bir test oldu, Avcı’nın sistemini gözden geçirmesi için. Milli ara ona bunu düşünmesi için bol da zaman tanıyacaktır...

 

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Dorukhan Toköz ne zaman iyileşecek?
Süper Lig puan durumu | Süper Lig 7. hafta toplu sonuçlar
Fransa Türkiye milli maçı ne zaman?
Suat Serdar kimdir? Suat Serdar kaç yaşında ve nereli?