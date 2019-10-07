Çırak ustasına kopya verdi!

Oyuncular değişiyor, oyuncuların pozisyonları değişiyor, oyuncuların dizilişleri değişiyor, statlar değişiyor, ligler değişiyor ama Abdullah Avcı’nın değiştirmek istediği Beşiktaş’ta değişen bir şey olmuyordu. Dünkü maçın ilk 45 dakikasında olan biten de buydu yine. Topa yine en çok sahip olan, en çok pası yapan ama ceza sahasına topla hiç giremeyen de yine Beşiktaş’tı. Aslında ilk çeyrekteki manzara Avcı’ya ipucu veriyordu. Bu bölümde Alanya topa daha çok sahip görünürken, Beşiktaş bir iki kontra da gol bulacağı duygusu verdi. Ama ne zaman ki Beşiktaş yeniden topa el koydu, ben de esnemeye başladım! Yoğun pasa trafiğine dönünce Beşiktaş merkezde Ljajic’in ayağına bakar oluyor. Ancak onun bu taraklarda hiç bezi olmuyor! Avcı, ona kızıp 2. yarıya çıkarmadıysa, çok haklı bir davranış. Zira haftalardır oyun sistemine karşı gizli bir direniş içinde sanki. Boş alan bulunca bu takımın da etkili olabileceğini 38’de N’Koudou gösterdi. Hızlı çıktı ve ceza sahasına giren Atiba’ya topu çok çabuk atarak pozisyon yarattı. Yoğun pasa dönünce ne mi oluyor? Şu: İlk yarının ısı haritasına göre Beşiktaş rakip ceza sahasına pek uğramamış.

TOPU BİRAZ DA RAKİBE VER

2. devrenin başlarında N’Koudou ceza sahasını zorladığı ilk ciddi pozisyonda penaltıyı aldı. 1-0 öne geçince bu kadronun neyi daha iyi oynayıp oynayacağı da netleşti: Kalitesini yetersiz bulduğumuz kadro, topa daha az sahip olsa da geniş alan bulduğunda daha etkili olabiliyormuş. 69’daki 2. gol de, 86’daki N’Kooudou karşı karşıya pozisyonu da çabuk oyun ve boş alanın sonucu belirlediği görüldü. 1-0’dan sonra Alanya, Beşiktaş’ın haftalardır üstlendiği role büründü. 2. devre topa Akdenizliler daha fazla sahip oldu. Gol atamadılar ama en azından pozisyon buldular. Malum Beşiktaş, bunu da başaramıyordu. Gelecek için bu maçı doğru okumalı. Beşiktaş, öne geçtiğinde neden pas oyunuyla tempoyu ve kontrolü eline almadı? Bu meziyeti sadece 0-0 giden veya geriye düşmesine mi bağlı? Ha, Alanya’ya bilinçli olarak topu verdiyse, o zaman rakibi ceza sahasına sokmamayı da başarmalıydı. Kendisine rağmen topa sahiplik oranı düştüyse, o zaman da demek ki bugüne kadar rakipler topu Beşiktaş’a bilerek bırakmış çünkü bu onun en büyük zaafıymış. Sonuç: Topa yüksek oranlı sahiplik Beşiktaş’ı öne geçiremiyor, önde olduğu bir maçta da kullanabileceği bir araç olmaktan çıkıyor. Erol Bulut, bence ustası Abdullah Avcı’ya dün başarının kopyasını verdi.

BU GALİBİYET AVCI İÇİN BÜYÜK FIRSAT TAŞIYOR

Beşiktaş dün kazandı. İçinden geçtiği süreçte mühim olan buydu çünkü Avcı stres attı. Ancak bence daha da mühim olan maçın, eldeki kadronun hangi oyunla bundan sonra da kazanabileceğini somut olarak göstermesiydi. Alanya çok iyi bir test oldu, Avcı’nın sistemini gözden geçirmesi için. Milli ara ona bunu düşünmesi için bol da zaman tanıyacaktır...