Hedef belli görüntü net

Maç böyle başladı sayılır... Liderin iki haftada 5 puan kaybetmesiyle fırsat doğmuştu. Galatasaray’ın zirveye 5 puan mesafeye gelmesi sadece lider Sivas’ı değil, onunla arasındaki diğer rakipleri de rahatsız edecekti.

ÖVGÜYÜ HAK EDENLER ÇOKTU

Lemina, Falcao ve Saracchi’den yoksun Galatasaray’ın dün sahaya sürdüğü kadroda profesyonellikleriyle övgüyü hak edenler vardı ve çoğunluktaydı. Mesela aktif futbolcuyken Galatasaray efsanesi konumuna yükselen kaptan Fernando Muslera... Bir gol yedi fakat 34’üncü dakikada yine şahane bir şekilde kalesini korudu. Mesela emre akbaba bu kez skora katkı sağlayamasa da ikinci devrede hâlâ hücum iştahı duyan nadir isimlerden oldu. Mesela “dev profesyonel”, güzel insan Linnes bu kez “Sol bek oyna sen bu maçta” denildiğinde çıktı ve sol bek oynadı.

MARIANO ASİSTLERE DEVAM

Mesela ligin ilk yarısının hayal kırıklığı yaratan isimlerinden Mariano 2020’de sahalara dönüş yaptı; asistlere devam. Mesela Feghouli... 59’uncu dakikada emre akbaba’nın “Yılın asisti Ödülü” kazandıracak pasını heba etse de 5 dakika sonra kendisini affettirecek bir gol buldu. Sonra bir de kapanışı yaptı ki; 2 gol atan futbolcu elbette alkışı kapar. Mesela Onyekuru. Sıtmayı çalımladı geldi, “ısınsın bari” diye 83’üncü dakikada sahaya sürüldüğü maçta asist yaptı! Mesela “hem savunmada hem hücumda” Ryan Donk. Ömer’in pasını göğsüyle yumuşatıp o kadar şık bir gol attı ki; Metin Oktay’ın doğum gününde Ali Sami Yen’e gelip Donk’un omzuna dokunduğunu düşünsek yeridir.

ÖMER YİNE CANLA BAŞLA...

Ve mesela Ömer demişken... Dün de 2 asiste imza attı, yine canını dişine takarak oynadı. Bu sezonun en önemli kazanımlarından. “Herkes işini yapınca”, oyunun içinde kalınca, görevini ciddiye alınca, hedefe odaklanınca “muhteşem oynamasa da” şampiyonluk “aday adaylığı” da geliveriyor işte. Maçlar zorlaşacak, trafik yıpratıcı olacak ama hedef belli ve artık daha net seçiliyor.





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