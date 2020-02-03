Terim ilk yarıdaki hatalarını artık tekrar etmiyor

Tepedeki 6 takım arasındaki puan farkı yukarıdan aşağıya sadece 6. Ve önümüzde 14 uzun hafta var. Öğrenmek, bir düzeltme sürecidir. Kendini düzeltmek, kendini yükseltmektir. Tecrübenin hamle yaptırmadığı, kişileri korumacı ve pasif kıldığı bilinir ama öğrenmenin, kendini düzeltmenin yaşı da yoktur. Terim ligin ilk yarısındaki yanlışlarını iyi analiz ederek daha atletik, hareketli, mesafe kat eden bir takımı Kadıköy’e 42 puanla götürmenin hesabını yapıyor. Luyindama ve Onyekuru’nun yokluğuna yanarken geçen hafta Falcao ve Saracchi’nin sakatlıkları ve Lemina’nın cezası nedeniyle hamle oyuncularına başvurdu Terim. Ve Falcao ile Andone’nin yedeği Adem maçı 5. dakikada kopardı. Mariano’nun ortasında ön direk koşusunu harika yapan Adem, golü erken buldu.

DONK’TAN ŞIK GOL

Bu golün daha güzeli, 21. dakikada Ryan Donk’tan geldi. Ömer’in ortasında topu göğsüyle yumuşatıp yere indirmeden yarım voleyle ağlara gönderen Hollandalı futbolcu, uzun süre alkışlandı.

ALKIŞLAR KAYSERİ’YE

HIRVAT teknik adam Robert Prosinecki, giden ve gelen oyuncuların birbirine karıştığı HES Kablo Kayserispor takımına pozitif futbol oynatma kararında. Yeni transfer Mesanovic’in, attığı golün yanında kaçırdığı mutlak gol pozisyonları ve skora aldırmaksızın Kayserispor’un gol hamleleri geceye renk attı.

ÖZKÖK, ADEM'İ TASVİR ETMİŞ OLMASIN?

Siyasetten felsefeye, müzikten astrolojiye hemen hern dalda yazmaya başlayan Ertuğrul Özkök’ün spor yazılarını da çokça görüyoruz bu sayfalarda. Dün Trabzon-F.Bahçe maçı sonrasındaki tespiti ilgimi çekti. “F.Bahçe’nin gol hunisinde yırtıp atacak, söküp çıkaracak Salah-Messi modeli futbolculara ihtiyacı var” diyordu. Dün G.Saraylı Adem’i tasvir etmiş olmasın? Messi gibi olmasa da yırtıp atacak, söküp çıkaracak, yırtıcı, kısa boylu bir isim Adem. Attığı goller de hep kritik goller. Ne var ki önce Falcao’nun daha sonra Andone’nin yedeği durumunda.

SÜPER LİG TAKIMLARINDA FEGHOULI GİBİSİ ÇOK AZ VAR

Terim şu anda lig fikstürünün avantajını kullanıyor ama önümüzdeki zorlu maçlara tam kadro hazırlandığında elini güçlü hissedecek. Eğer Feghouli geçen sezonun son haftalarında gösterdiği müthiş performansa ulaşırsa G.Saray’ın yarışta işi kolaylaşır. Feghouli Falcao’dan sonra G.Saray’ın en net gol vuruşu yapan oyuncusu. Ömer Bayram ve Onyekuru’nun ortalarında yaptığı gibi bu kadar temiz vuruş yapan oyuncu ligimizde çok yok. Sözün özü Feghouli ve Belhanda’nın performansları yükseldiğinde, Emre Akbaba maç sayısını artırdığında, sakatlar döndüğünde, Donk ve Marcao mümkün olduğunca uyumlu kaldığında Galatasaray bu yarışı sonuna kadar götürür.

ZORBAY HOCA GELECEK 10 YILA DAMGA VURUR

Adanalı, ekometrist, 27 yaşında... Sahadaki futbolcuların çoğundan atletik ve koşan biri... Ekonomi bilimiyle uğraşıyor. Müthiş İngilizcesi var. İnanılmaz sakin tavırları ve futbolcuyla iletişiminde onların mesleklerine saygılı... Zorbay Küçük, Türk futbolunun önümüzdeki 10-15 yılına damga vuracak ve FIFA kokartına yürüyecek bir hakem. Dokuz yıllık hakemlik geçmişinde bu kadar kısa zamanda bu mesafeyi kat etmek başarısının zaten bir ölçüsü. TFF Merkez Hakem Komitesi art niyetten uzak, sadece gördüğünü çalan hakemleri Zorbay Küçük gibi öne atmalı.

BAŞARILIYDI

VAR’daki hakem Kayseri’nin golünde hikaye anlatıyor Zorbay Küçük’e... Hakem Küçük “Net ofsayt mı, değil mi onu söyle” derken...

Ömer Bayram dünkü maçta ikinci, toplam sekizinci asistini yaparken...

Prosinecki, müthiş bir disiplin içinde açık ve gol arzulayan bir takımı sahaya sürerken... ·

Profesyonelliğinden bir şey kaybetmeden bir görev adamı bilincinde orta saha, stoper demeden ve dün de attığı golle Donk bu performansını sürdürürken..





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