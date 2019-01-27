Galatasaray böyle devam etmez

Maç kötü zemin, zor şartlar altında oynandı. Göztepe, düşme korkusunun yaşandığı alt potaya gitmemek, G.Saray ise şampiyonluk hesaplarının içinde olup üst potadan kopmamak için karşılaşmaya çıktı. Oyun genelinde G.Saray daha iyiydi. Ama direkten dönen iki Göztepe topunu, bir de Borges’in kaçırdığı penaltıyı düşününce, G.Saray dün akşam maçı şansıyla kazandı. Don Kişot’luk yapmamıza gerek yok. G.Saray’ın çok iyi iki golcüye ihtiyacı var. Bunu herkes biliyor. Sinan Gümüş ve Onyekuru ile son iki haftadaki 6 puan kimseyi kandırmasın. Eğer şampiyon olacaksa G.Saray mutlaka kazanmalıydı. Belhanda yokluğunda Selçuk İnan’dan daha çok verim almalıydı G.Saray. Oyunun sağ tarafında Mariano, Feghouli; solda Linnes ile Onyekuru, bindirmeleri ile bu ikilileri tamamlayacak Selçuk’un yaratıcı oyunu ve pas trafiğini yönetecek zeka yapısına ihtiyacı vardı. 73’te Sinan’ı bir göğüs darbesiyle gole götüren bu kanat aktivasyonunda Feghouli’nin ve Mariano’nun rolü büyüktü. Maçın hakkı beraberlikti. Göztepe kaybetmeyi hak etmedi.

VAR NEYE YARAR?

VAR sisteminin futbolun boynunda yavaşça sıkılan bir ip olduğunu düşünüyorum, karşıyım. Maicon’un eline çarpan topa ‘penaltı’ demek, futbolun tüm kurallarını inkar etmek olur. Takdir tecelli etti ve Borges de kullandığı penaltıda topu dışarı attı.

MARCAO'YA TAM NOT

Serdar Aziz, Maicon, Ahmet Çalık kaldı. Yeni gelen Marcao iyi bir transfer. İki lig maçında tam not aldı. Serdar Gürler de İspanyol Huesca’dan Göztepe’ye geldi ve katkı verecek bir isim. Yağmur yağmasaydı, zemin kuru olsaydı Onyekuru dün iki gole daha imza koyacaktı, o da çıkışta. Sözün özü; G.Saray yarışta ama bu kadroyla 15 hafta daha bu performans ve skorlarla devam etmez.

YARIN İÇİN BUGÜNÜ FEDA ETMEK

İsterseniz ironi yapalım. Bir takımın teknik direktörü hem de şampiyonluk mücadelesi veren biri ise, Gomis’i, Rodrigues’i, Ozan’ı Serdar Aziz’i Derdiyok’u neden kaybetsin? Yönetime verdiği ikisi santrfor olmak üzere, 7-8 kişilik transfer listesinin görmezden gelinmesine neden susar... Terim, başka hesaplar yapıyor. Kulübün borçlarının azaltılması için en elzem isimlerin satılmasına seyirci kalıyor, bas bas bağırdığı santrfor için yönetimin kulak üstüne yatmasına ses çıkarmıyor. Terim, uzun dönemdeki başkanlık hesapları için kısa dönemdeki şampiyonluk hedefinden vazgeçmiş görüntüsü veriyor.

MAÇIN ADAMI: MARCAO