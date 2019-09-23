Deneyim rotasyon yaptırır

GENELDE kalitesi vasat ama bölüm bölüm heyecanlı bir maçtı. G.Saray 3-4 farklı kazanabilirdi ve Yeni Malatya da son dakikalarda sahadan galip ayrılabilirdi. Brugge maçı sonrasında “Deneyim hamle yaptırmaz” diye yazmış ve Terim’in stoperler ve ön liberolar arasındaki rakibe verilen mesafeye ve geciken oyuncu değişikliklerine serzenişte bulunmuştum. Rotasyon da bir hamledir. Ve Terim F.Bahçe maçı öncesi beklenmedik isimlerle riskleri de göze alarak, Feghouli, Falcao, Mariano gibi isimleri ilk 11 dışında tutarak cesur bir hamle yaptı. Feghouli’nin İstanbul’da kalması, aylardır sahaya çıkmayan sadece İstanbul’da bir gol atan Falcao’nun da Mariano ile birlikte yedekler arasında olması gayet normal bir düşünceydi.

Birlikte oynama pratiği az Şener, N’Zonzi, Seri, Ömer Bayram ve arkadaki iki stoper arasındaki mesafe dün de kabul edilmeyecek ölçüde açıktı. Marcao ve Luyindama’nın bireysel hataları da eklenince Yeni Malatyaspor’un beraberlik golünün gelmesi beklenmedik bir olay sayılmamalı.

İlk yarıda G.Saray’ın en iyileri Ömer Bayram ve N’Zonzi’ydi. Adem, Babel, Seri ve Ömer Bayram, arkalarındaki N’Zonzi’yi baklavanın bir köşesi yaparak rakip ceza sahasına yaklaşmaya çalıştı ama Brugge maçındaki baskının aynısını yeyince G.Saray çok top kaybediyor ve gereksiz yerlerde faul yapıyor. İkinci yarıya başlarken Nagatomo’nun yerine Lemina’nın girmesi ya rotasyonu tamamlamak ya da Nagatomo’yu F.Bahçe maçı öncesi çok yormamak içindi. Şener, Ömer Bayram, Adem, Jimmy, Lemina yeni transferler... Dün rotasyonda sahadaydılar. Bir de iki iri, riskli stopere rotasyon olacak isimler bulunsa G.Saray’da...

KAÇAN İNANILMAZ GOL

MAçıN son çeyreğinde riskleri alıp defans güvenliğini göz ardı eden Malatya önünde 77’de G.Saray yakaladığı kontrada aklın almayacağı bir golü kaçırdı: Andone, Lemine, Babel ve Ömer Bayram önlerinde kaleci ve bir stopere 4’e 2 pozisyonda gol atamadı. Tecrübe rotasyon yaptırır. Deneyimine ve oyuncularına güvenerek birazcık da risk alarak yaptığı rotasyonun meyvesini alamadı Fatih Terim...

Bu Galatasaray lige de kupaya da hazır değil. Yenilerden N’Zonzi dışında Ömer Bayram da bugün sivrildi. G.Saray yavaş oynuyor, rakibe baskı uygulamıyor, geri dönüşleri zor ve stoperleri hatalı oynuyor.

KALECİLERİN VE KISALARIN GECESİ!

İLK yarı Yeni Malatyaspor kalecisi Fabian Farnolle iki mutlak golü kurtararak ikinci yarıda da G.Saraylı file bekçisi Fernando Muslera Donald’ın ağlara giden topunu önleyerek maça damga vurdu. Sahanın en kısa isimleri G.Saraylı Seri ve Malatyalı Guilherme maçın gollerine imza koydular. Ligdeki F.Bahçe ve Şampiyonlar Ligi’ndeki PSG maçları için Fatih Terim’in rotasyon dışında yeni hamleler yapması gerekiyor.