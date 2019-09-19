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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.09.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Deneyim hamle yaptırmaz

İlker YASİN
İlker YASİN
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İlker YASİN
İlker YASİN

Terim, Brugge'e 6 net pozisyon veren takıma 60 dakika dayandı.

Kendi resimlerine, isimlerine, tarihlerine bakmaktan dünyada değişen futbol şekillenmesine seyirci kalanların hiçbir mazereti olmayacak. Başlayan Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında en kötü maçı Brugge’de seyrettik.

Barcelona, Napoli, Salzburg, Ajax, Liverpool, 16-17 yaşlarındaki gençleri sahaya sürmekten çekinmezken, Avrupa’nın Tapon Toplama Merkezi (TTM) Türkiye’nin şampiyonu, Lemina, Seri, Nzonzi, Luyindama, Marcao, Feghuli, Belhanda gibi veteranlarla değişimin ve futbol düzeninin gerisinde kalmaya mahkum. Deneyim, hamle yaptırmaz. Hayal ettirmez. Statüyü koruma, elindekini kaybetmeme arzusu öne çıkar.

Terim, yıllık 3 milyon Euro ile Avrupa’nın en pahalı teknik direktörlerinden biri. Ama yeni futbol anlayışının gençlere ve atlet özellikli isimlere kapı açtığının farkında olması lazım. Şu an Şampiyonlar Ligi’nin en kötü iki stoperi Galatasaray’da. Ve bence yine tüm gruplardaki en kötü, yavaş, yorgun, güçsüz orta saha oyuncuları da Galatasaray’da. Sahi, Seri, Lemina, Nzonzi neredeydi dün?

Neredeydi Galatasaray orta sahası? Falcao’ya bu paralar rakip ceza sahasına gelmeyecek topları beklemek için mi verildi? Takımın gole odaklı, yaratıcı, kazanmaya hedefli tek oyuncusu Babel, 31. dakikadaki mutlak golü kaçırmasa skor başka olurdu demeyeceğim. Çünkü Brugge de o kadar çok kaçırdı ki...

Aslında Brugge çok abartılacak bir takım değil. Fizik, kondisyon üstünlüğü ve de atletik özellikleriyle orta sahayı hızlı geçerek Galatasaray’a baskın düzenlediler. İlk 30 dakikada 3’ü kafayla, 4 net gol pozisyonunu 1’i direkten dışarıya attı Brugge. Peki bu pozisyonlarda Luyindama ve Marcao, önlerindeki Nzonzi, Seri ne yaptı? Bilardo yavaşlığında oynadıkları futbolla tam bir seyirciydiler. Ve Terim, Brugge’e 6 net pozisyon veren takıma 60 dakika dayandı.

Ve sahada yok olan Lemina’yı çıkarıp, Emre Mor’u oyuna sokarak kenarda cılız kalan Feghouli’yi ortaya alarak takıma kişilik katmayı aklına getirdi. Brugge, Galatasaray’a pas yapma, topla oynama şansını verirken, yapılacak hataları kolluyor ve Galatasaray savunmasını arkasına hızlı adamlar kaçırarak gol pozisyonu arıyordu. 74’ye oyuna giren Diagne, Galatasaray’dan bildiğimizden farklı değildi. Marcao’nun eline çarpan top, hakem ve VAR kararıyla tespit edildi. Penaltı değil.

GALATASARAY'I REFORMA İHTİYACI VAR

Bu Galatasaray’ın bir reforma, değişime, sihirli ele ihtiyacı var. Bunu yapacak tecrübe takımın başında. Ama ne demişler: “Deneyim, hamle yaptırmaz”. Bu stoperlerle, bu yavaş, yorgun orta saha ile ve konvansiyonel futbol anlayışıyla Galatasaray istediği hiçbir yere gidemez. Takıma taç atışları için antrenör atayan Klopp’un bir bildiği olsa gerek. Futbol, değişiyor

İlker YASİN
İlker YASİN
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