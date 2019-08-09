Bu maça Obi Mikel ile başlamak....
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’ne de Süper Lige’de hazır değil. Bu arada Ünal Hoca da değil. İlk yarıda sahada ismiyle, cismiyle var fakat futboluyla sıfır performans sergileyen, adeta takımı 10 kişi bırakan Obi Mikel’e 45 dakika dayanmak bir orta alan virtüözü olan Ünal Karaman’a yakışmadı.
Ahmet Ağaoğlu’nu takdir ederim. Bugünü dünden, geleceği bugünden farklı kılmak vizyon, misyon ister. Ağaoğlu, bunu başarabilir. Bu sezon transfer ettiği 20 oyuncunun 20 yaşaltı olması, Yusuf Yazıcı’yı 16,5 milyon Euro’ya satması, geçen yıldan başlayarak gençlere yer açması umut verici. Ama en yanlışı ve ümidimi kıran hamlesi Obi Mikel gibi şişik egolu, futbola doymuş bir veteranı bu takıma katması oldu.
SPARTA VASAT BİR TAKIM
3 yıl sonra Avrupa kupalarına katılan Trabzon’un geçen yıl takdir kazanan kadrosundan sadece Yusuf ve Rodallega yoktu. Obi Mikel dışında sahaya çıkan 10 oyuncu geçen yılın Trabzonspor’uydu. İlk yarı 1 gol atan, 1 topu direkten dönen ve son dakikada Tetteh ile mutlak bir gol kaçıran Prag, savunmada kaptan Costa ve ortada Kanga’nın organize ettiği vasat bir takım. Trabzon önünde son 6 dakikada 2-0’dan maçı 2-2’ye getirmesi Sparta Prag kalitesi hakkında herhalde hüküm verir. Sosa kaptan ve takımın lideri. Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup, geçen yıl Yusuf Yazıcı gibi kendi meziyetlerini taşıyan oyuncularla birlikte daha etkili olan bir isim. Dün ilk yarı Obi Mikel ile birlikte performansı azaldıkça azaldı. İkinci yarıya Mikel’in çıkması ve Abdülkadir Parmak’ın Sosa’nın partneri olması Trabzonspor’un kendi futboluna ve oyun anlayışına yaklaşmasına neden oldu.
YUSUF ARANACAK
Ne var ki; Kanga’nın uzaktan harika vuruşu ile Trabzon ikinci golü de iyi oynadığı dakikalarda yedi. İkinci yarı performansını ikiye katlayan Sosa’nın serbest vuruşunda Ekuban, nefis bir yarım vole ile skoru 2-1’e getirirken, yine ikinci yarıda oyuna giren ağır bir görüntü vermesine rağmen golün atılacağı noktalarda Sörloth, 89. dakikada skoru 2-2’ye getirerek, tur biletinin Akyazı’da kesilmesine neden olan golü attı. 2-0’dan 2-2’ye gelen maç Trabzonspor’un tur ümidini tavan yaptırdı. Yani Trabzon, son 5 dakikada girmiş olduğu şoktan uyandı. 15 Ağustos’ta şov hazırlığına başladı. Kaleci Uğurcan’ın goldeki hatasını büyütmeyelim. 26. dakikada ceza sahası dışında kaleci Nita’nın topa elle yaptığı müdahale kırmızı olmalıydı. Trabzon’un defans göbeğinde sıkıntısı var ve Ünal Karaman, Yusuf Yazıcı’yı arayacak gibi
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