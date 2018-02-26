Yine hüsran

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
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Formsuz Oğuzhan yine ilk on birdeydi ve hücum bölgesindeki tek alternatif ise sezonun bir diğer hayal kırıklığı Abdülaziz'di. Takımın en zayıf halkası Gökhan Süzen ise bir haftalık aranın ardından, nedendir bilinmez, yeniden kadrodaydı.
Maç öncesi röportajda Osman Özköylü, maçlar arasındaki sürenin kısalığından yakınıp iyi hazırlanamadıklarını bahane ederken, son maçını Adanaspor ile aynı gün oynayan Erzurumspor teknik direktörü Mehmet Altıparmak tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu söylüyordu. Sadece şu açıklamalardan görülüyordu bir şeylerin ters gideceği.
Tüm şüphelerimize rağmen maçın ilk kırk beş dakikasında beklenenin üzerinde bir Adanaspor vardı. Rakibe alan vermiyor, geride bekliyor ve kazandığı toplarla fırsatlar yakalıyordu. Erzurumspor daha baskılı görünse de net pozisyon üretemiyordu. Devre bitmeden golü de bulan Adanaspor için ilk yarı çok iyi bitmişti.
Zaten ne olduysa ikinci yarı oldu. Bekleyerek oynamak başka, gömülerek beklemek başka... Renan Diniz, Hayrullah ve Didi kusursuza yakın oynasalar da bu iki ismin savuşturduğu toplar bir türlü öne taşınamadı. Bir şekilde ileriye aktarılan toplar da Magaye, Bahattin ve Oğuzhan'ın etkisiz kalması sebebiyle etkili pozisyonlara dönüşmedi.
Erzurumspor ikinci yarının tek hakimiydi. Kurdukları baskının sonucunu da aldılar. Iki golün de Gökhan Süzen'in içerisinde bulunduğu pozisyonlarda gelmesi ise tesadüf değil. Önce uzaklaştırmak istediği top kısa düştü, devamında beraberlik geldi. Sonrasında ise hem oyuncuyu kaçırdı hem de faul yapma fırsatı varken yapmadı. Ve sonuç olarak bir deplasman mağlubiyeti daha geldi.
Spor Toto 1. Lig tarihindeki belki de en kalitesiz şu sezonda daha kötü bir yıl geçiremezdi Adanaspor. Mevcut gidişat ile iyi şeylerin olması çok zor.