Nihayet iyi futbol...

Öncelikle, kendi sahasında sürekli yan pas yapan, ileriye az top atan, yerleşmiş savunmanın üzerine çok adamla giden ve kaptırdığı toplarla kontra ataklar yiyen takım bu hafta yoktu. Koman'ın da büyük katkılarıyla, daha fazla dikine oynayan, savunmanın arkasına toplar atarak, fizik gücü yüksek ve süratli Bahattin Köse ile fırsatlar yakalayan ve nihayet sonuca giden bir Adanaspor vardı ve Rizespor karşısında belki de sezon başından beri girmediği kadar gol pozisyonuna girdi.

Bahattin'in ileri uçta istediği topları alabildiğinde ne kadar etkili olabileceğini de görmüş olduk. Bu performansından sonra, önümüzdeki süreçte, kanat yerine, yine şimdiki yerinde izleriz diye düşünüyorum. Zira böylesine özelliklere sahip olan bir oyuncuyu başka pozisyonda oynatmak ondan alınabilecek katkıları epey düşürecektir.

Savunmadaki sıkıntılara da değinmeden geçmeyelim. Galibiyet bir şekilde geldi fakat takım halinde kendi ceza alanı çevresindeyken bile Rizespor gol fırsatları yakalayabiliyordu. Savunmanın niceliğinden çok niteliğinin ön planda tutulması gerekiyor.

Futbolcuların performansına dair bir parantez açalım. Rizespor karşısında herkes elinden geleni fazlası ile yaptı. Çok isteyince neler yapabileceklerinin farkına varmışlardır umuyorum. Bu mücadeleyi bütün maçlara yansıtırlarsa Adanaspor da puan sıralamasında üst basamaklara tırmanacaktır.