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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
21.04.2018 - 17:22, Son Güncelleme:

Çifte standart

Halit Gürer
Halit Gürer
1954halit@gmail.com
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Halit Gürer
Halit Gürer
1954halit@gmail.com
Çifte standart

Ilk düdükten itibaren gergin bir mücadeleye sahne olan maç, Adanaspor'un üçüncü golü bulmasının ardından çirkin görüntülere sahne oldu. Taraftarların neden olduğu saha olaylarında alınan kararların da kurallara göre değil, durumlara ve şahıslara göre olduğunu da bir kez daha görmüş olduk.

 Daha iki gün önce Şenol Güneş'e isabet eden madde nedeniyle maç tatil edilmişti. Bu karşılaşmada ise yabancı maddelerin hedefinde yardımcı hakem vardı. Golden sonra atılan maddeler o kadar arttı ki o yardımcı hakem karşı çizgide tamamladı son dakikaları.

Kapıların kırılıp tribünlerin sahaya inmeye çalıştığı maçta yaklaşık on dakika duran müsabaka tatil edilmedi.

Neden? Birilerinin canının mı yanması gerekiyor illa? O taraftarların sahaya inip Adanasporlu futbolculara zarar vermesi ya da yardımcının kafasının mı yarılması gerekiyordu o tatil kararı için? Yoksa sahada olanların üzerlerindeki formaların İstanbul takımlarına ait olması mı?

Bu çifte standarda rağmen Adanaspor'a bakalım biz. Rakip on kişi kalmasa, turuncu-beyazlıların bu maçtan üç puanla çıkma şansı çok zayıftı diyebiliriz. On kişi kalan rakip, savunmadan oyuncu alıp hücuma takviye yaptıkça gol şansları da arka arkaya geldi Adanaspor adına. Uche oyuna daha erken dahil olsa ya da Bahattin biraz daha becerikli olsa maç çok daha erken kopabilirdi.

Neticede galibiyet geldi ve sezon da Adanaspor adına resmen bitmiş oldu. Hedef yeniden Süper Lig'e dönmekti, 32. maçın ardından ligde kalma garantilendi.

Dileriz gelecek sezona iyi bir yapılanma ile girilir. Hayal kırıklığına uğrayacağımızı bilsek de diliyoruz...

 

Halit Gürer
Halit Gürer
1954halit@gmail.com
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