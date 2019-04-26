Kupanın sahibi

Şampiyonluk haftalarına girişten önceki en önemli maçtı. Kupada finale çıkmanın anlamı moral ve motivasyon sağlamanın ötesinde, Kupayı bir anlamda kazanmış olmanın habercisiydi aynı zamanda.

Malatya maçları serilerinde işi çözen Fatih Hoca ve takım Linnes ile finale büyük adım attı. İlk yarı, önde olmanın rahatlığı ile akıllıca ve Malatyaspor’u uzağa çekecek şekilde oynandı. Son dönemlerde formu iyice tavan yapan Cezayir Menekşesi Feghouli, attığı müthiş golle rakiplere endişe verirken takımı rahatlatan isim oldu. Fakat şu bir gerçek ki, Galatasaray ne yapıp edip gidişatı aleyhine çevirecek bir şeyler yapıyor.

Her sey yolunda giderken ya bir kırmızı kart yada anlamsız bir penaltı yada bireysel hata. Malatya maçı yine çok rahat giderken penaltı ve gerginlik ile oyundan kopma. Buna rağmen devam edebilmek, Galatasaray’ın elindeki kozların etkinliği ile alakalı. Onyekuru, Feghouli, Mariano, Belhanda, Diagne ve Fernando gibi oyunculara sahip olmak ciddi lüks.

İYİ OYUNCU MU BÜYÜK OYUNCU MU?

Onyekuru, bazı maçlarda çok etkisiz ve şaşırtıcı şekilde kötü oynarken, bazı maçlarda inanılmaz işler yapıp 40 milyon Euro’ya transfer yapabilecek oyuncu profili çiziyor. Her halükârda, Galatasaray için önemli bir oyuncu ve gelecek haftalarda en önemli 3 oyuncudan biri olacak. Doğru zamanda, doğru yerde topla buluşturulduğunda ve isterse, Türkiye’de durdurabilecek oyuncu yok. Hatta gelişmeye devam ederse Avrupa’da bile büyük işler yapacak kapasitesi var.

APARAT LINNES

MARTİN Linnes, hem oyunu, hem uyumu, hemde profesyonelliği ile takdir edilmesi gerek bir oyuncu. Bölge fark etmeden ve verimi düşmeden oynadığı oyun, hocalar için büyük şans. Linnes gibi oyuncular büyük fark oluşturmazlar ama her zaman arana ve olmazsa olmaz oyunculardır. Nerede eksik ve sıkıntı varsa açığı kapatır takım içi bağlantıyı yapar.

VAR'SIN OLSUN

VAR sistemi kim ne derse desin adalet getirdi. Evet uygulamanın rezil yapıldığı maçlar oldu ama genel olarak çok fazla sayıda haksızlığın önüne de geçildi. Varsın maçlar 4-5 dakika fazla oynansın, varsın kontrol süreleri biraz uzun olsun. Bir takımın hakkının yenmesindense 1-2 dakika beklemek kimseye zarar vermez. Ama VAR sisteminin uygulama hızının yükseltilmesi ve bariz hata yapanların elimine edilmesi şart. Finallerin takımı Galatasaray önce kupada, şimdi de ligde finale gidiyor. Ve bu zor süreçte her şey lehine işliyor. Sorunlu, sıkıntılı ve çalkantılı geçen sezon müthiş finalle bitebilir. Bunun için gerekenler de Galatasaray’da fazlası ile mevcut.

MAÇIN ADAMI: ONYEKURU