Taraftarın Gücü

Çok uzunca bir süre derbi ya da büyük maç kazanamayan sarı kırmızılı ekip Trabzonspor'dan sonra ligin en iyi takımlarından biri olan Başakşehir'i de yenerek iç sahadaki ezici üstünlüğünü sürdürdü.

Ligin bitimine 5 hafta kaldı. Mevcut liderliğin şampiyonluğa dönüşebilmesi için derbi sıkıntısını çözen Galatasaray'ın deplasman sıkıntısına da bir çözüm bulması gerekiyor. Burda Fatih Hoca kadar oyunculara da büyük sorumluluk düşüyor.

Hafta sonuna dönecek olursak geçen hafta mağlubiyetin sorumluluğunu yüklediğimiz Fatih Terim bu hafta da galibiyetin mimarıydı. Başakşehir takımının en kuvvetli olduğu noktalardan birisi tartışmasızdır ki orta sahası. Bu takıma karşı daha sert bir orta alanla maça başlaması son derece yerindeydi. Donk'un sahada yarattığı etkiyi Selçuk İnan ile yakalama şansınız yok. Diğer taraftan da Donk'ta devamlılık yok, Selçuk'un oyuna katacağı futbol aklı ve ofansif katkı yok. Buna rağmen rakibi bozma, oynatmama, rakibin orta sahasını sindirme noktasındaki performansıyla maçın Mariano'dan sonraki en önemli ismiydi Donk.

Fatih Hoca'nın bir diğer tercihi Denayer de maça damga vuran isimlerden biriydi. Uzun süre sonra ilk kez forma şansı buldu. Maçın başında Adebayor'a karşı hiç bir hava topunu kazanamadı ama ilerleyen dakikalarda Donk ile birlikte Adebayor'un etkisini sıfıra indirdi.

Galatasaray bir kez daha rakibine pozisyon vermeden maçı tamamlamayı başardı. Diğer taraftan ön alanda Gomis ile istediği pozisyonları da bulamadı. Bunda iyi bir maç çıkaran Nagatomo ve Mariano'nun son paslardaki düşük isabet oranı da etkili oldu. Taraftara Sabrili günleri hatırlatan ortalar yapan Mariano sol ayağıyla sadece gecenin değil belki de sezonun ön güzel gollerinden birisini attı ve maçın kilidini açan isim oldu. Maç boyu rakip kaleye bolca şut attı sarı kırmızılı takım, Gomis, Rodrigues, Belhanda, Denayer, eghouli ile de bir kaç kez gole yaklaştı ama taraftarı sevince boğan gol sürpriz bir şekilde Mariano'dan geldi.

Golden sonra biraz daha oyunu tutmak isteyen bir yapıya büründü sarı kırmızılı ekip. Son haftalarda sıklıkla gördüğümüz Muslera'nın topu oyuna yavaş sokması, Feghouli'nin oyunun içinde tamamen kaybolması, Rodrigues'in istekli olmasına karşın rakip savunmalar tarafından çözülen oyunu dikkat çeken diğer noktalardı. Son 5 haftayı kazasız atlatabilmek için G.Saray'ın tüm takımdan maksimum performans alması gerekiyor. Artık Belhanda ve Feghouli gibi isimlerin daha çok maç kazandıran isimler olarak öne çıkmasının zamanı geldi. Eğer geçen hafta Ankara'da Mariano gibi ekstra bir isim çıkıp maça damga vursa belki şu an çok başka şeyleri konuşuyor olacaktık. Alanya deplasmanından itibaren Feghouli'nin, Rodrigues'in daha aktif olmalarını bekliyorum. Bu saatten sonra yapılacak bir hatanın telafisi olmayacaktır. İç sahada taraftar takıma ekstra güç katıyor belki ama deplasmanlar da oyuncuların daha fazla sorumluluk almaları şart.

Türk Telekom Stadyumu'nu dolduran 50 bine yakan Galatasaraylı'yı da tebrik etmeden geçmeyelim. Maç boyu çok etkiliydi taraftar. Hem tezahüratlarla takımını ileriye itti hem de küfür etmeden, ıslıklarla rakibini baskı altına almayı başardı. Deplasmanda aldığı 7 mağlubiyet, 2 beraberlikle çok kan kaybeden Galatasaray'ı ayakta tutan şey iç sahada elde edilen 15 maçtaki 14 galibiyetlik performans oldu. İç sahadaki bu ezici performansta taraftarın çok önemli katkısı olduğunu düşünüyorum.

Daha önce Galatasaray forması giymiş olan Arda ve Emre'nin saha içinde futbol oynamaktan çok hakemle ve rakiple didişmeye çıkmış olması da gözlerden kaçmadı. Tabi bu noktada hakemin bu iki isme gösterdiği inanılmaz toleransa da değinmek lazım. Umarım bundan sonra hakemler daha çok Türk gençlerine davranışları ile örnek olacak, sahada futbol oynamaya çalışan takımları ve futbolcuları korumaya çalışırlar, çirkinliklerle isimleri bağdaşmış olanları değil.

Bu hafta önce Türkiye Kupası'nda Akhisar maçı, hemen ardından da deplasmanda Alanyaspor karşılaşması var. Ligde şampiyonluğun ne derece önemli olduğunu konuşmanın manası yok. Tahmin ediyorum yarınki maçta rotasyonlu bir kadro izleyeceğiz. Forma şansı bulan isimlerin finale kalmak için gereğini yapacağından eminim. Ancak bu maçtan çok hafta sonu Alanya'da sahaya çıkacak olan oyuncuların gereken sorumluluğu alacağını ve şampiyonluğa ulaşmak için deplasman sıkıntısına artık bir nokta koyacağını düşünüyorum.