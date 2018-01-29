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Fahrettin Kayan

Çile Bülbülüm Çile

Bu sezon çektiğimiz ah'larin vah'larin hattı hesabı yok... Her yeni doğan gün birşeyler iyi gelecek umuduyla güne başlasakta hergün dahada umutsuzluğa mahkum oluyoruz..

Hürriyet Haber
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Fahrettin Kayan

Fahrettin Kayan

Antalyaspor

Kavgalar, savaşlar, ekonomik kriz, takımdan gitmeye çalışan oyuncular, transfer yasağı derken birde son dakikalarda gol yeme hastalığı ayağa kalmamamız için ne gerekiyorsa başımıza geliyor..

Deplasmana 18 futbolcu  bile götüremiyoruz. Sahada yüreğiyle oynayan futbolcular da bu gidişle inancını kaybedecek. Umutsuz konuşmamaya çalışıyorum ama gidişatta görünen köy kılavuz istemiyor.

 O kadar içinden çıkılmaz bir girdaba girdik ki ne sahada ki hakemi eleştirebiliyoruz nede her kulvarda bize yapılan haksızlıkları konuşabiliyoruz. Hadi biz konuşamıyoruz ama esas konuşması gereken bu takımı dinamik hale getirmekle sorumlu olan yönetim ortalarda bile yok...!

 Bu kadar kötü ortamın içinde tek kurtuluş galibiyet serisine baglamaktip ama son dakika olmayacak şekilde yenen golle  sahada ki futbolcuların bile emeğine ve yine kilometrelerce gidip takimi yalniz bırakmayan taraftaa yazık oldu...

 Kısacası bu sezon dilimize takılan ve bitmeyen şarkıya devam ÇİLE BÜLBÜLÜM ÇİLE'ye devam..!

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