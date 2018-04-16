Başlık tribünden...
Artık ligde her maç kritik her maç final...
3 puan sezonu rahatça bitirmemizi sağlayabilirdi ama olmadı. sakatlardan kadro bile kuramadığımız ve ligin dibinde puan kayıplarının olduğu haftada Antalyamız 1 puanla yetindi.
Aradaki farkı koruyarak son haftalarda olduğu gibi sahada futbol anlamında pozitif hiçbir varlık gösteremesekte yine kötünün iyisi biri sonucu sonuçla istediğimizi aldık.
Hayatta benim için her şeyden önemlisi insani değerler; insani değer derken kimisine göre maneviyat, kimisine göre maddiyat.. Ama her şeyden önemlisi yiğit olmak dürüst olmak.
Para için şehrin ve takımın gönlündeki yerini terk edip sonrasında küme düşen takımda oynamak istemedim açıklamasını yapan bir dünya yıldızından olmaktansa insani değere sahip olmak önemli olan...
Gönül tahtından inen kral protesto da yer, başından aşağıya dolarları da hele birde Sonrasında gittiğin takımda daha beter duruma düşersen taraftar atar manşeti basar sana...
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