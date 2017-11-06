3 puan, 1 nefes ve profesyonellik

Ferhat’ın formaya kavuştuğu ilk gün formundan bir şey kaybetmemiş olması, Harun’un her geçen gün artan özgüveni, Eto’nun geçen sezonlarda en sık yaptığı ancak bu sezon ısrar ettiği topu düzeltmeye çalışmadan, ya da vuruşu ikinci hamleye bırakmasından vazgeçip eskisi gibi gelişine direk vurduğu ilk şutun gol olması ve her şeyden önemlisi maç boyu Eto’nun eski dönemlerini hatırlatmaya başlaması…

Daha öncede söyledim Eto bu takımın merkezinde; tekrar sahiplenir ve tekrar kazanılırsa takımda ki yabancı oyuncuları, dengeleri ve takım oyununu tekrar kazanmış oluruz. Bunların yanında takımda hala çözülmesi gereken sorunlar var. Maçı kazandık ama bunda Karabük takımının eski günlerinden çok uzak olmasının da rolü çok büyük. Hala tam olarak taktiksel hücum organizasyonumuz yok, geçen haftalarda topa sahip olma oyunu oynamaya çalışırken bu hafta tam tersi daha hızlı ataklar ve kaleye daha dik giden bir Antalyaspor vardı sahada. Nasri’nin sakat olduğu ve Menez’in formsuz olduğu kanat rotasyonunda bugün de forma Danilo’daydı ama onunda diğerlerinden farkı yoktu. Toplam bu 3 oyuncudan, katkı sağlayan 1 oyuncu verimini alamıyoruz. Taktiksel sorunlar çalışılır çözülür, oyuncu sorunu çözülür ama yönetimin ve teknik heyetin artık müdahale etmesi kaçınılmaz hale gelen bir konu var SAKIP AYTAÇ…

Mücadelesiyle formuyla geçen senelerin Flash ismi, bu sezona başladığı gibi formsuz ve huysuz devam ediyor. Daha önce sosyal medya da bir taraftarla yaşadığı hoş olmayan diyalog yüzünden günlerce taraftarla arası gerildi ve yeri geldi maç sırasında protestoya kadar geldi olaylar. Ama Sakıp bunlarda hiç ders çıkarmamış olsa gerek ki (!) bugünde yine tribüne nahoş cümlelerle, el kol hareketleriyle tepki gösterdi. Futbolcu hata yapabilir, formsuz olabilir, psikolojik olarak gününde olmayabilir ancak unutmaması gereken tek ve en önemli şey profesyonel olduğu…

Galibiyet golünden sonra ne kadar özür dilersen dile, bu taraftarın iki gün sonra yapılan en ufak bir hatada hatırlayacağı o sözler ve el kol hareketleri; özür dilenmesi değil…

Her zaman söylediğimiz gibi sadece futbol veya spor dallarında değil hayatın her alanında önemli olan kazanmak kaybetmek; başarmak başarısız olmak değil. Önemli olan değerlerinin kıymetini bilmek ve başarıda başarısızlıkta ortaya koyduğun davranışın karakteriyle anılmak…