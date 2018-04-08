Böyle Mi Olacaktı?
Bugün ligin düşme potasında dönüp duran ama hala çemberden içeri düşmemiş Karşıyaka, Altay'ı sildi sahada.
Daha fazlasını yazmaya gerek de yok, moral ve mecal de. Bir tek cümle bütün maçı (ve şu son haftaları) özetliyor. Matematik aşığıyım ama bu işin matematiği de kalmadı bana göre. Bitime bir kaç hafta kala fizikman tükenmiş bi takımın kimyasını düzeltmeden, biyolojisini diriltmeden "daha sezon bitmedi, matematik olarak şansımız sürüyor" edebiyatı da nafile bu hal ve gidiş ile.
O nedenle bu hikayeyi burada kesip "Zagor" okumaya dönmeli hemen. Belki faydası olur.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle