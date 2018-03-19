SON DAKÄ°KA ÅžANSI

MaÃ§Ä±n ilk yarÄ±sÄ±na Akhisar'Ä±n oyunu GenÃ§lerbirliÄŸi'nin rakibini seyretmesi, ikinci yarÄ±sÄ±na ise Akhisar'Ä±n geri Ã§ekilip GenÃ§lerbirliÄŸi'nin topla oynamasÄ±na izin vermesi hakimdi. Oyuna yÃ¶n veren ekip Ege temsilcisi olurken ev sahibi GenÃ§lerbirliÄŸi rakibin izin verdiÄŸi Ã¶lÃ§Ã¼de topla oynayabiliyordu. Ve bu oynamalarda da organize bir ataktan eser yoktu. YaratÄ±cÄ± oyuncu Sessegnon'un Ã§ok fazla olmasa da bireysel Ã§abalarÄ± hÃ¼cumda etki yaratÄ±yordu, bunun dÄ±ÅŸÄ±nda genellikle doldur boÅŸalt toplarÄ±, kÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ±larÄ±n atak giriÅŸimlerini oluÅŸturuyordu. Ä°kinci yarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda Palitsevich'in kafa vuruÅŸu direkten dÃ¶nse de ve kaleyi bulan ÅŸut sayÄ±sÄ± artsa da organize atak yapamÄ±yordu baÅŸkent temsilcisi.

Yine AydÄ±n

ÂYaza yaza defterleri, sÃ¶yleye sÃ¶yleye dilimizde tÃ¼yleri bitirdiÄŸimiz AydÄ±n Karabulut'un varlÄ±k gÃ¶sterememesi sorunu, bu karÅŸÄ±laÅŸmada da alkaralarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±ndan biri oldu. Bunu sÃ¶ylemek belki benim haddime deÄŸil ama GenÃ§lerbirliÄŸi U21 takÄ±mÄ±nda Ali Eren DaÅŸdemir diye Ã§ok iyi bir kanat oyuncusu var, alÄ±n AydÄ±n yerine onu oynatÄ±n. Eminim en az AydÄ±n Karabulut kadar varlÄ±k gÃ¶sterecektir. AyrÄ±ca taraftarÄ±n toleransÄ± ve hoÅŸgÃ¶rÃ¼sÃ¼ de daha fazla olacaktÄ±r. DediÄŸim gibi bu sadece kendimce bir Ã¶neride bulunuyorum.

Ãœmit Ã–zat ve DeÄŸiÅŸiklikleri

ÂDakikalar 32'yi gÃ¶sterirken dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hakemin yanÄ±nda Manu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼, herkes "AydÄ±n Ã§Ä±kÄ±yor oh be" diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken, sÃ¼rpriz o da ne defansÄ±n bel kemiÄŸi Luccas Claro'nun numarasÄ± yandÄ± tabelada. Hoca Luccas'Ä±n sarÄ± kartÄ± olduÄŸundan kÄ±rmÄ±zÄ± gÃ¶rmemesi iÃ§in Ã§Ä±karma kararÄ± aldÄ± diye dÃ¼ÅŸÃ¼nebiliriz, lakin sahada AydÄ±n gibi bir etken varken Luccas'Ä± oyundan almak iÃ§in biraz daha bekleyebilirdi. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan Serdar Ã–zkan, Khalili deÄŸiÅŸikliÄŸi de ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yarattÄ±. Uzun zaman sakatlÄ±ktan oynayamamÄ±ÅŸ Serdar'Ä±n, takÄ±mÄ±n geride gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶ylesine kritik bir karÅŸÄ±laÅŸmada oyuna alÄ±nmasÄ± da hataydÄ±. Ve AydÄ±n'a 68 dakika sabretmek de Ãœmit Ã–zat'taki sabrÄ±n ne denli bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunun bir gÃ¶stergesi. Hoca Alanyaspor maÃ§Ä±nda oturmuÅŸ takÄ±mÄ± deÄŸiÅŸtirerek o havanÄ±n bozulmasÄ±na sebep oldu ancak tekrar o kadroyu kurarsa iÅŸler iyiye gitmeye baÅŸlayacaktÄ±r.

MaÃ§Ä±n AdamÄ±: Hopf

ÂKarÅŸÄ±laÅŸma 1-0 Akhisar'Ä±n Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle giderken ikinci yarÄ±da yaptÄ±ÄŸÄ± %100'lÃ¼k iki gol pozisyonundaki baÅŸarÄ±lÄ± hamleleriyle farkÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± engelledi ve GenÃ§lerbirliÄŸi'nin sahadan bir puanla ayrÄ±lmasÄ±nda en Ã¶nemli isim oldu. Bu arada Ã§ok yakÄ±nda kendisiyle bir rÃ¶portaj gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz, bunun mÃ¼jdesini de vereyim.

GenÃ§lerbirliÄŸi 95 YaÅŸÄ±nda

ÂBu haftayÄ± GenÃ§lerbirliÄŸi iÃ§in ayrÄ±calÄ±klÄ± kÄ±lan bir diÄŸer etken de kulÃ¼bÃ¼n kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ olmasÄ±. 1923 GenÃ§lerbirliÄŸi Taraftarlar DerneÄŸi ve Seymenler Grubu Ã¶nderliÄŸinde, GenÃ§lerbirliÄŸi taraftarlarÄ± Ã¶nce tesislere sonra da kulÃ¼bÃ¼n kurulduÄŸu yer olan Ankara AtatÃ¼rk Lisesi'ne giderek saat tam 19.23'te kutlama yaptÄ±lar. DoÄŸum gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun cumhuriyetin cumhuriyetle yaÅŸÄ±t takÄ±mÄ± !