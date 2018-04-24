Yazık bu taraftara!
Adana’nın iki güzide takımından biri olan Adana Demirspor’un son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla küme düşme korkusunu ensesinde hissetmesi kentte büyük üzüntü yaratıyor.
Yaşanan bu büyük üzüntünün en fazlasını ise Ülkenin en iyi taraftar gruplarından biri olan, deplasman dahil hiçbir maçında takımı yalnız bırakmayan Mavi Lacivertli renklere gönül verenler yaşıyor. Adana Demirspor 56 bin 102 passolig kart sayısı ile birçok Süper Lig ekibini de geride bırakarak 10.sırada bulunuyor.
ACİL DESTEK ŞART
Olumsuzlukları yanlış yönetime ve sahipsizliğe bağlayan taraftarlar başta Vali Mahmut Demirtaş olmak üzere Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden, sivil toplum örgütlerinden acilen destek bekliyor. “Acaba küme mi düşüyoruz?” diye düşünmeye başlayan taraftarlar haklı, acilen destek sağlanmalı ve başka takımların yaptığı gibi gerekli girişimler sağlanmalı, takımın ligde kalması için çaba gösterilmelidir.
BÜYÜK CAMİA
Çünkü başka Demirspor yok. Çünkü bu camia birçok ismi ülke sporuna katmış, yenilmez armadaları ortaya çıkarmış bir camia. Bu zor günlerde destek olmak bu kentten kazanan, bu kentte yaşayan ve bu kentte görev yapan herkesin görevidir.
Yarın geç olmadan el ele vererek bu takımımızı kurtaralım ve başta Mavi Lacivertli renklere gönül vermiş olanları, Adanalıları üzmeyelim.
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