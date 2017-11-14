Tenis maçlarının unutulmaz spikeri

TRT ekranlarından Fahri İkiler ‘in sunduğu ve daha beyaz topların kullanıldığı Wimbledon turnuvalarını izlemek ayrı bir keyif idi. Fahri abi yorumları sakin, abartısız ve doğru zamanlamada yapardı. Tenisi bilen ve bilmeyen de maçları rahat takip ederdi.

Tenis kurallarını herkesin anlayacağı basit bir dilde anlatırdı. İstanbul’a gelmeden önce muhakkak beni önceden arardı. Fahri abi ile muhabbet etmek çok keyifliydi. Kendisine bir şey sorulduğunda hemen cevap vermezdi. Önce birkaç saniye gözlerin içine bakardı sonra konuşurdu. Bu kendisine has bir davranıştı

Araştırmayı çok severdi. Yılarca uğraştı ve kimsenin bugüne kadar başaramadığı Türk tenisi ile ilgili İnanılmaz detaylı bir arşiv hazırladı. Tenis camiasının unutulmaz spikeri Fahri İkiler’e Allahtan rahmet ailesine ve tenis camiasına başsağlığı dilerim.