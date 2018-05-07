Taraftarın Antalyaspor’u
Antalya’lı yoruldu. Antalya’lı Üzüldü. Antalya’lı gerildi,Antalya’lı sinirlendi. Fakat ne olursa olsun Antalyaspor taraftarı bu sezon ümidini hiç kesmedi. Kaybetmedi.Takımına inandı.Sahada formayı kim giyerse giysin hep arkasında durdu.
Çok şey yaşandı. Çok cefa çekildi fakat kara bulutlar hiç bir zaman Antalyaspor’un üzerini saramadı. Sardırılmadı. Belki de gelmiş geçmiş en kenetlenmiş,takımına sonuna kadar destek olan taraftarın Antalyaspor’u olarak adlandırdığım 2017-2018 sezonu Gençlerbirliği önünde alınan harika Deplasman galibiyetiyle geride kazasız belasız geride kalmak üzere..
Sahası ve seyircisi önünde Trabzonspor’a karşı alınan beklenmedik mağlubiyetinden sonra bu dengi profesyonelce hazırlanan,ortamı germeden destek olunan bir maç belki de Antalyaspor tarihinde yok. Gençlerbirliği deplasmanına o kadar emin gidildi ki kimsenin ağzından mağlubiyet lafı dahi çıkmadı.Bu denli güvenin sonunda da alınan altın değerinde üç puanın tarifi yok. Kim atarsa atsın ne olursa olsun bu hafta alınan galibiyetle artık yüzde 95 ligi bitirdik.
Daha çok şey yazılır çizilir fakat 3 puanın keyfini çıkarmak en doğru olan…
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