Hakikaten diyecek kelime yok Antalyaspor bir futbol takımı değil. Oynayan oyuncuların istedikleri gibi hareket ettikleri başıboş bir şekilde ne isteseler yaptıkları bir kurum haline geldi. Şu an da taraftardan başka üzülen var mı diye sorsak. Pek cevap verenin de çıkacağını sanmıyorum.

Bütün takımlar as kadrolarıyla Ziraat kupası maçlarına çıkarken. Yedek kadro ve üç yedek oyuncu ile Kayserispor karşısına çıkmak hakikaten intihar. Bu takım bu duruma getirenler kafalarını yastığa koyduklarında düşünmeli!. Bu derece vurdumduymaz bir tutum sistemsiz ,amaçsız başıboş bir Antalyaspor görülmemiş bir şey..

Hep umutluydum bu zamana kadar sürekli bir şekilde ayağa kalkılması gerektiğini savunuyordum fakat bu maç bu kadro ve bu denli boşlama,amaçsızlık geleceğin pek de aydınlık olmadığını gösteriyor..Çok yazık !