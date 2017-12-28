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İNTİHAR

Her şey zaten maç kadrosunun açıklanmasıyla apaçık ortada çıkmış oldu. Ziraat Türkiye Kupasının son on altı maçında Kayserispor karşısında turu geçmek isteyen bir takım ne sahaya yedek ağırlıklı kadroyla çıkar ne de yedek kulübesinde biri kaleci sadece üç tane altyapıdan oyuncu bulundurur.

Hürriyet Haber
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Engin Erdem

Yazarlar

Antalyaspor

Hakikaten diyecek kelime yok Antalyaspor bir futbol takımı değil. Oynayan oyuncuların istedikleri gibi hareket ettikleri başıboş bir şekilde ne isteseler yaptıkları bir kurum haline geldi. Şu an da taraftardan başka üzülen var mı diye sorsak. Pek cevap verenin de çıkacağını sanmıyorum.

Bütün takımlar as kadrolarıyla Ziraat kupası maçlarına çıkarken. Yedek kadro ve üç yedek oyuncu ile Kayserispor karşısına çıkmak hakikaten intihar. Bu takım bu duruma getirenler kafalarını yastığa koyduklarında düşünmeli!. Bu derece vurdumduymaz bir tutum sistemsiz ,amaçsız başıboş bir Antalyaspor görülmemiş bir şey..

Hep umutluydum bu zamana kadar sürekli bir şekilde ayağa kalkılması gerektiğini savunuyordum fakat bu maç bu kadro ve bu denli boşlama,amaçsızlık geleceğin pek de aydınlık olmadığını gösteriyor..Çok yazık !

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