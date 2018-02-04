Oyun Yok, Puan Yok, Kayıp Çok

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dokuz puanlık bir maç olur mu? Hayır, olmaz! Ama burası Türkiye Ligi, oldurtabilirsiniz. O gün bugün mü, olmadı! Önce Beşiktaş, Bursaspor karşısında hemen ertesi gün Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında derken son bölüm de Başakşehir’in yediği beraberlik golü ile en yakındaki rakiplerin birer puanla yetinmek istemesi Galatasaray’ın lehine olacak mıydı? İşte dokuz puan + şampiyonluk yolunda gafil avlamak… Senaryo tersine işledi.
Aslında Sivasspor’da pek küçümsenmeyecek bir takım değildi. Evet, ilk yarıdaki maçta harikulade bir oyunla 3-0 yenmişti aslanlar, ancak bu maç deplasmana ayna tutmayacaktı. Bugün çok farklı!
Elbet kesin olan bu maçın çok zor ve baskılı olacağıydı. Daha ilk dakikalarda bu özelliğinin baskın olduğunu gösteren Sivasspor, Galatasaray’ın üstünlüğünü bir türlü eline alamadığı gibi bireysel hatalar sonucunda oyunu ağırlığını koyan taraf Sivas’tı. Takımın hemen hemen her zaman en iyilerinden Muslera, Taffarel geldiğinden beri kendini toparlamıştı. Bu maça kadar! Yaptığı basit hata sonunda kornerden golü atacaktı Delvin N’Dinga.
Fatih Hoca ile bu zaman kadar çıktıkları maçlarda, hâkimiyet hep aslanların ve fazlasıyla üretkenlerdi. Bu maçın hemen başında rakiplerin puan kaybı bu maçı kazanma baskısı artmışken maç boyunca kitlenip kaldılar. Dolayısıyla ilk 45 dakikanın ardından merak konusu, ikinci yarıya ne tip oyuncu değişiklikleri ve nokta atışları geleceği mühimdi.
Samet Aybaba’nın penceresinden bakış, bu oyunu adeta Galatasaray üzerine kurulu olarak sahaya çıkmıştı. İşe de yaradı.
Yepyeni: Fatih Terim transferin son dakikalarında takıma dahil olan Yuto Nagatomo ile bu maç itibariyle verimli isimlerden, hemen adaptasyon ve verim alınması kolay olmayacak, fiziki açıdan kendini geliştirebilirse, yerini garantileyebilir.
Zor: Paranın olmayışı ve takımı şampiyonluğa taşınabilmesi için elindeki oyunculardan yararlanma çabası Fatih Hoca’nın lehine oldu ancak Ryan Donk ile olmayacak gibi. Hem ağır kalıyor hem de basit top kayıpları ile sezon sonu takımla yolları ayrılabilir.
İkinci yarı beklenenin aksine hiçbir oyuncu değişikliği olmaması düşündürücüydü. Ve ilk yarıdaki Sivassspor üstünlüğü kaldığı yerden devam diyordu. Bu maç nezdinde söylenecek en net cümle Sivasspor’un çok iyi oynadığıydı. Gol arayan Galatasaray Eren Derdiyok’la bulacaktı ve hepsi bu kadar.
İstediğini oyuna veremeyen sarı kırmızılı ekip ilk sıralardaki puan kaybına rağmen onlara eşlik edecekti. Çoğunlukla aslanlar hep başlarına bir musibet geldikten sonra açılıyorlar. Fakat bugün tüm avantajlarını cömertçe harcadılar. Ve Galatasaray adına kaçan fırsat hem maç adına hem de fikstür adına ağır oldu.
Ders Çıkarmak: Fatih Terim’in yönetiminde Galatasaray ilk defa puan kaybetti. Kaybedilen sadece puan da olmadı. Bundan sonrası için ciddi kararlar ve hesap işleri başlayacaktı.
Maçın Adamı: Bu takımın “en özel” oyuncusu. O olduğunda bu takım, büyüyor. Samet Aybaba ile yeniden doğan Sivasspor, bugün maça ne kadar etkili hamlelerle çalıştığını ispatladı. Göztepe, yeni Malatyaspor’dan sonra büyük takımları zorlayan Sivasspor ortalığı daha çok karıştıracak gibi.