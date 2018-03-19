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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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19.03.2018 - 09:40, Son Güncelleme:

YİNE Mİ YAN TOP ?

Boğaçhan Çağatay
Boğaçhan Çağatay
bogachancag@gmail.com
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Boğaçhan Çağatay
Boğaçhan Çağatay
bogachancag@gmail.com

Taraftar çok uzun süredir bu maçı bekliyordu.Tüm stad bu maça günlerdir hazırlanıyordu. Kale arkasında yapılan kareografi , Maratonda açılan dev Şampiyon Ankaragücü pankartı taraftarın bu maça verdiği önemi gösteriyordu.

Eskişehir takımı ile aramızda güzel bir rekabet var. Aşırıya kaçmadığı sürece bu tatlı rekabet futbolun da güzelliği.Ancak taraftarsız hiç bir zevki de olmuyor.Gönülden söylüyorum keşke rakip takım taraftarı da stadda olsaydı.Eminim Eskişehirli arkadaşlarda takımlarını desteklemeye gelirlerdi.

Ankaragücü belki de bu senenin en iyi futbolunu izletti.İşin ilginç yanı ise golü yine kornerden bulduk.Çok gol kaçırdık.Erken gol bulsak maç çok daha rahat geçebilirdi.Kolay değil rakibimizin de alt taraftan çıkması için puan alması şarttı.Bizde Rizenin puan kaybettiği ama Altınordu , Gazişehir ve Ümraniyenin kazandığı hafta mutlak kazanmalıydık.Takım çok da hırslıydı.Ligin ikinci devresinde takımın üstünde sanki ölü topraği vardı.Ama son üç hafta alınan galibiyetler takımın da özgüvenini geri getirmiş göründü.Takımlar arasında çok az puan farkı var.Köprünün altından daha çok sular akar ama bu haftalar en az hata yapmamız gereken haftalar.Bu maç gibi oynarsak güzel günler yakında olur.Bu devre arası önemli.İyi değerlendirmek şart.Tam havaya girmişken bence bu ara kötü oldu ama yapacak da bir şey yok.Bir başka alt taraftan çıkmaya çalışan rakiple oynayacağız.Şimdilik Eskişehir maçının keyfini yaşayalım sonrasına bakarız.Valla herkes çok heyecanlı.Az kaldı geliyoruz.

Boğaçhan Çağatay
Boğaçhan Çağatay
bogachancag@gmail.com
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