YİNE Mİ YAN TOP ?
Taraftar çok uzun süredir bu maçı bekliyordu.Tüm stad bu maça günlerdir hazırlanıyordu. Kale arkasında yapılan kareografi , Maratonda açılan dev Şampiyon Ankaragücü pankartı taraftarın bu maça verdiği önemi gösteriyordu.
Eskişehir takımı ile aramızda güzel bir rekabet var. Aşırıya kaçmadığı sürece bu tatlı rekabet futbolun da güzelliği.Ancak taraftarsız hiç bir zevki de olmuyor.Gönülden söylüyorum keşke rakip takım taraftarı da stadda olsaydı.Eminim Eskişehirli arkadaşlarda takımlarını desteklemeye gelirlerdi.
Ankaragücü belki de bu senenin en iyi futbolunu izletti.İşin ilginç yanı ise golü yine kornerden bulduk.Çok gol kaçırdık.Erken gol bulsak maç çok daha rahat geçebilirdi.Kolay değil rakibimizin de alt taraftan çıkması için puan alması şarttı.Bizde Rizenin puan kaybettiği ama Altınordu , Gazişehir ve Ümraniyenin kazandığı hafta mutlak kazanmalıydık.Takım çok da hırslıydı.Ligin ikinci devresinde takımın üstünde sanki ölü topraği vardı.Ama son üç hafta alınan galibiyetler takımın da özgüvenini geri getirmiş göründü.Takımlar arasında çok az puan farkı var.Köprünün altından daha çok sular akar ama bu haftalar en az hata yapmamız gereken haftalar.Bu maç gibi oynarsak güzel günler yakında olur.Bu devre arası önemli.İyi değerlendirmek şart.Tam havaya girmişken bence bu ara kötü oldu ama yapacak da bir şey yok.Bir başka alt taraftan çıkmaya çalışan rakiple oynayacağız.Şimdilik Eskişehir maçının keyfini yaşayalım sonrasına bakarız.Valla herkes çok heyecanlı.Az kaldı geliyoruz.
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