Yenilmiyorsan yeneceksin

Maçtan önce bir de baktım ki Ümraniye 2 Balıkesir 2.Bir de Ümraniye 2-0 öndeyken 2-2 olunca haftayı lider bitirmeyi maç oynamadan garantilemiş olarak maça çıktık.

Kadro her hafta değişiyor.Eksik kadro lafı da bir garip tabi, sanki sahaya 11 kişi çıkmıyoruz.Ama bu maç Sedat'ın yokluğu takımı baya baya etkiledi.Üstüne Umut da yok .Gerçekten Umut oynamayınca hep bir şey eksik oluyormuş gibi geliyor bana.

Değişik kadromuz maça fena da başlamadı aslında.İlhanın pozisyonu gol olsa diyecem, ama olmadı, olmadığı gibi döndük bir de penaltı golü yedik.

Hakem hakkında konuşmak istemiyorum ama.... diye başlayan cümleler var ya, aslında ben centilmence konuşurum ama çaktırmadan da suçu hakeme atarımcı ordinaryus spor adamı tripi yapmıyorum.Hakem öyle karar verdi.Ben pozisyona bilmem kaç kere baktım anlamadım , garibim hakem napsın.Mecbur hemen bir karar vermek zorunda.Verdi penaltıyı bizde golü yedik.Her pozisyonu sabaha kadar tartışmanın hiç bir anlamı yok.

Ben gol yenince rehavet kalkar , kendimize geliriz dedim ama pek de bir şey değişmedi ilk yarıda.İkinci yarı da golü erken yedik.Oldu mu sana iki sıfır.Maç tam kabusa dönüyor derken Doka oyuna girerken takımı uyandırmak için hareketler yaptı.O an dedim yenilmeyiz diye.Bir de dedim Ümraniye 2 0 dan berabere kaldı , aynısı olur panik yok.Saçma biliyorum ama bende buna inanıyorum.Ilahi bir güç maçları birbirine benzetiyor sanki.

Bir pozisyonda hakem onu da verdim buna da veririm deyince bir penaltı golü de biz atmış olduk.Hemen üstüne geçen hafta Ümraniye maçındaki 2. gol gibi ,rakip,"zaten siz atacaksınız hiç yorulmayın ben atarım" vari bir golle beraberlik geldi.Başlıkta ki durum da bu işte.Ben gaza geldim , kesin 3. golü de buluruz dedim ama 1 puana razı bir oyuna döndük.Bir kontra olursa şahane olur mantığı 3. golü de buldurabilirdi.Son dakika da şaka maka atiyorduk aslında .Frikikte ki tartışmayı Doka kazanıp ben vururum deyince dedim herhalde 90 da ki örümcek ağını tespit etti , temizleyecek orayı.Maşallah benim oğlan bile daha iyi vururdu.Bir daha aynısı olursa rica ediyorum Erdem vursun.



Zaten lider bitireceğimiz garanti haftayı, 3 puan alsak zirvede çok ama çok rahatlardık.Biz ki son 15 dakikada gol atma rekoru kırmış bir takımız , bu maçta geriye çekilmesek olurmuydu bilemedim.

Neyse olan oldu, maçta berabere bitti.Hep galibiyet anlattığım için pek de alışık değilim oyunla ilgili eleştiri yapmaya.Galibiyet halinde eleştiri yapılmaz mı diyeceksiniz, hayır yapılmaz diyeceğim bende.Kazanan her zaman haklıdır.

Sağolsun büyüklerimiz Manisa maçı için bazı bloklara maça giriş yasağı koymuş.Cezayı niye aldık pek anlamadım, sadece ben değil kimse anlamamış zaten.19 Mayıs gibi dünyanın en güzel stadında bir maç daha kaçıracağım galiba.

Cezamızsa çekeriz de ne oldu bizim yeni stad siz asıl onu deyin hele.