Yan Toplar Sağolsun !

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Sıradaki Haber:Kış güneşi...

Spor Arena
13.03.2018 - 14:20, Son Güncelleme:

Yan Toplar Sağolsun !

Boğaçhan Çağatay
Boğaçhan Çağatay
bogachancag@gmail.com
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Boğaçhan Çağatay
Boğaçhan Çağatay
bogachancag@gmail.com

erşembe başlayan Cuma biten Adana maçı sonrası 2 gün sonra bir deplasman maçı .Bolu maçı 450 bilet , İstanbul maçı 430 bilet.Az kaldı ümraniye maçı 70 bilet.Biz ki deplasmana 20 bin kişi giden bir takımız , deplasman biletleri her maçta kendi tükenme rekorunu geliştiriyor.

Bolu maçında 13 saniyede biten biletler İstanbul deplasmanında 10 saniyede bitti.Zaten Boluya gidenler ceza aldı.Almasaydık şaşardım hatta hatırım kalırdı.Merak ediyorum bizden daha fazla ceza alan bir tataftar gurubu varmıdır.

Ceza alanları hatta alacakları bir yana bırakırsak bundan sonraki maçlarada bilet bulmak daha da zor olacak.Hele Ümraniye maçı gibi Şampiyonluğa direk etki edecek bir maçta komik sayıda bilet verilmesi internet başında bilet bulma yarışını ızdıraba dönüştürecek.Bu tip maçların daha büyük stadlara alınması gerektiği kanısındayım.Ne yapalım yani rakiplerimizin seyircisi az ise suçlu bizmiyiz.Bizim bu ligden terfi etmemizin zamanı geldi.

İstanbul takımı iyi top oynadı.Şans biraz yanımızdaydı gerçekten.Anton  Futsila olmayınca orta sahada top tutmakta zorlanıyoruz.Neyse tek çıkış yolumuz,  yan toplar yine işbaşındaydı.90. dakikada da olsa galibiyeti bulmak bu haftalar için Şampiyonluk alameti gibidir.Yalnız Kehinde golden sonra sitemkar sevindi.Kehindeyi kaybetmemek lazım İsmail  hoca bazı maçlarda risk aldı ama sonuç hep ters oldu.Şimdi daha dikkatli ve beraberliği kaybetmeyen bir taktik uyguluyor.Ligde puan aralığı çok sıkıştı.Maalesef tüm kredimizi bitirdiğimiz için berabere kalma hakkımız bile kalmadı. 

Eskişehir maçı da zor maç.Şu deplasmana seyirci gitmeme yasağı da bir zahmet kalksın.Ben canı gönülden Eskişehir taraftarının Ankaraya gelmesini diliyorum.Dostça bir maç olsun.

Boğaçhan Çağatay
Boğaçhan Çağatay
bogachancag@gmail.com
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