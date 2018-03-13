Yan Toplar Sağolsun !
erşembe başlayan Cuma biten Adana maçı sonrası 2 gün sonra bir deplasman maçı .Bolu maçı 450 bilet , İstanbul maçı 430 bilet.Az kaldı ümraniye maçı 70 bilet.Biz ki deplasmana 20 bin kişi giden bir takımız , deplasman biletleri her maçta kendi tükenme rekorunu geliştiriyor.
Bolu maçında 13 saniyede biten biletler İstanbul deplasmanında 10 saniyede bitti.Zaten Boluya gidenler ceza aldı.Almasaydık şaşardım hatta hatırım kalırdı.Merak ediyorum bizden daha fazla ceza alan bir tataftar gurubu varmıdır.
Ceza alanları hatta alacakları bir yana bırakırsak bundan sonraki maçlarada bilet bulmak daha da zor olacak.Hele Ümraniye maçı gibi Şampiyonluğa direk etki edecek bir maçta komik sayıda bilet verilmesi internet başında bilet bulma yarışını ızdıraba dönüştürecek.Bu tip maçların daha büyük stadlara alınması gerektiği kanısındayım.Ne yapalım yani rakiplerimizin seyircisi az ise suçlu bizmiyiz.Bizim bu ligden terfi etmemizin zamanı geldi.
İstanbul takımı iyi top oynadı.Şans biraz yanımızdaydı gerçekten.Anton Futsila olmayınca orta sahada top tutmakta zorlanıyoruz.Neyse tek çıkış yolumuz, yan toplar yine işbaşındaydı.90. dakikada da olsa galibiyeti bulmak bu haftalar için Şampiyonluk alameti gibidir.Yalnız Kehinde golden sonra sitemkar sevindi.Kehindeyi kaybetmemek lazım İsmail hoca bazı maçlarda risk aldı ama sonuç hep ters oldu.Şimdi daha dikkatli ve beraberliği kaybetmeyen bir taktik uyguluyor.Ligde puan aralığı çok sıkıştı.Maalesef tüm kredimizi bitirdiğimiz için berabere kalma hakkımız bile kalmadı.
Eskişehir maçı da zor maç.Şu deplasmana seyirci gitmeme yasağı da bir zahmet kalksın.Ben canı gönülden Eskişehir taraftarının Ankaraya gelmesini diliyorum.Dostça bir maç olsun.
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