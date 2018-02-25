SİZİ EN İYİ BİZ ANLARIZ

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Haberler>Yazarlar>Boğaçhan Çağatay >SİZİ EN İYİ BİZ ANLARIZ

SİZİ EN İYİ BİZ ANLARIZ

Boğaçhan Çağatay yazdı.

Hürriyet Haber
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Boğaçhan Çağatay

Yazarlar

Ankaragücü

Kalkıp Antep maçını yorumlamaya, anlatmaya hiç gerek yok.Gaziantep takımı çıktı topunu oynadı.Biz kazandık ama hepsine helal olsun.

Biz bugün Antep takımının yaşadıklarını daha önce yaşamış olduğumuzdan onları en iyi biz anlıyoruz.Maçtan sonra rakbi çağırıp "Aldırma Antep "diyen taraftarımız ne kadar özel bir taraftar grubu olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.Misafir Antep taraftarının, futbolcularının ağladığını gören herkes daha güçlü bağırmaya başladı.Bunları görünce insan kendi yaşadıklarını hatırlıyor.Maalesef adını bile yazmayacağımız bazı stadlarda o dönem bizimle dalga geçilmişti.Biz o zamanlar öyle güzel dersler aldık ki  empati yapınca Antep takımının neler yaşadığını görebiliyoruz.İnşallah süper ligde onlarla daha güzel şartlarda kıran kırana maçlar yaparız.Bugün Ankaragücülü  olduğum için bir kez daha gurur duydum.Bize her yaptığımız tezahürattan sonra ceza verenler bakalım bu sefer çıkıp da hakkımızda iyi bir şeyler diyecekler mi göreceğiz.Baştan söyleyim biz kimse bizi övsün diye de yapmadık ama inşallah herkese de ders olur bugün olanlar.Bir daha hiç bir kulübün başına bunlar gelmesin.Sonuna kadar kulüpler yasasını destekliyorum.Daha çok kulüp kapanmadan bir anca bu yasanın çıkması gerekiyor.Köklü camialar birbir bu zorlukları yaşarken 100 kişiye oynayan takımlar süper ligde yer alıyor.Sonra diyorlar ki maça gelenler niye azalıyor.İçlerinde sıcak ilişkilerimiz olmadığı takımlar olsa da Karşıyaka ,Kocaeli ,Sakarya,Adana takımları,Mersin, Diyarbakır,Eskişehir,Samsun ligde olsa lig o zaman süper olur.Hele bizim olmadığımız bir lige süper niye diyorlar hiç anlamıyorum.Neyse az daha sabredin geliyoruz.

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