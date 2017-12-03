Durun yardımcı olayim.Teknolojinin son seviyesi , mühendisliğin tavan yaptıği, Dünyanın 7. harikası.Simdi bildiniz değil mi ? Evet bildiniz.Ankara 19 Mayıs stadı sampiyonlar ligi finalini değil, daha da iyisi, Dünya kupası finaline ev sahipliği yapacak.

Valla Ankarada maça gitmek bir işkence olmaya başladı.Bizim Arenayı bilenler için, Gençlik parķı girişinde 10 bin kişi tek bir kapıdan içeri alıniyor.Sıra falan hak getire zaten.Aradan kaynak yaptınız yaptınız.Yok ben medeni bir insanım derseniz maça giremezsiniz.Hele ki yanınızda çocuk falan varsa valla evde seyredin.Stad önü ağlayan çocuklardan, sinir krizi geçiren kadın taraftarlarımızdan geçilmiyor.Ondan sonra diyorlar ki; stadlar dolmuyor.Cevap arayanlar bir zahmet erken kalkıp maça gelsinler.

Bu haftada saat 1 de oynadık.Bir maçımızı da sabah 6 da gece maçı olarak oynarsak şaşmayın.

Gelelim maça da gelemedim bir türlü.

Çünkü toplam 4 aramadan anca maçın 5. Dakikasında girebildim içeri.Girdiğimde zaten rakip topçular yerde yatıyordu.Rakip sağlık ekibine helal olsun ama.Bu maçta en çok onlar koştu.Kendi futbolcularından çok koşarak bir ilke imza attılar.Herhalde maç erken oynandığı için gariplerim uykularını alamamış olacaklar ki , bir türlü yerden kalkamadılar.

Rakibin 2 numaralı topçusu bir pozisyonda yerden abartısız 5 dakika kalkmadı.Bir anda sahaya giren mucize fıs fıs ekibi oyun kenarına alınan 2 numarayı bir fis la derhal koşar hale getirmeyi başardı.Bu fıs fıs mucizevi bir ilaç galiba.Bir fıs hooop sakatlık bitiyor.Fısfısçılar bir girip bir çıkarken farķında olmadan yenik duruma düştük.İlk yarı bizimkiler buz pateni öğrenen talebeler gibi düşe kalka top kaybederken, rakip de düşüp kalkmayarak ilk yarıyı galip bitirmeyi başardı.

2. Yarı fıs fıs ekibi daha sahaya giremeden , rakip 2 numara sağolsun futbol adaletini sağladı.Doktor Anton Futsila kaptığı topla bence maçın adamı Kenan Özere 2. Golü attırınca hem öne geçtik hemde rakip bir anda ayağa kalkıp futbol oynamaya karar verdi.Bizde yerinde bir değişiklikle kramponları değistirince maçı kazanıp lider olmayı başardık.

İlk yarı, rakip kaleciye bir kere bile hadi oyna demeyen, sakatlandım, bacağım kırılmış olabilir diyen futbolcuyu kenara alınır alınmaz hemen oyuna alan , bizimkilere keyfekeder sarı kart yağmuruna tutan hakemi de tebrik etmemiz lazim.Bravo Özgür Yankaya

Aynen devam.

Futbol ayakta oynanan ve Ankaragücünun kazandığı bir oyundur.

Unutmadan , yeni stad ne zaman açılıyor?