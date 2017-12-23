BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN

Olur böyle yenilgiler.Hiç moral bozmaya gerek yok.Ama üzüldüğüm şu oldu; İsmail hoca ödemelerle ilgili açıklama yaptı, Doka'nın sözleşmesi feshedildi, haftanın sonuda mağlubiyetle bitti.

Maalesef bu hafta gündem biraz futbol dışına çıktı.Belki de ilk yarının bitmesi bizim için iyi oldu.Kafalar biraz yorgun galiba.Kolay da değil, 12 haftadır yüksek enerjiyle oynuyoruz.Biraz dinlenmek iyi gelir umarım.

Bu ligin bir tane kuralı var.Maddi sorun yaşamayacaksın.Bizde inşallah yaşamayız.

Maça da iyi başladık.Alıştığımız bir Alihan golüyle öne de geçtik.Adanademirspor ikinci yarıda gole bulana kadar da sahada pek bir hareket yoktu.İki takımda maç bu skorla biter havasında oynarken , skor olarak önde oynayan bir takımın yememesi gereken bir gol yedik.Balıkesir maçında da aynısı olmuştu.Fazla istekli olunca arada böyle yenilgilerde kaçınılmaz oluyor.Bu istek bize bir çok maçta son dakika golü olarak puan kazandırsa da bu hafta da temdit penaltısı olarak geri döndü.Ben bu işi de pek anlamıyorum.Demek penaltı pozisyonu hakemin saatine göre son saniyede meydana gelmiş.O zaman yazık olmuş , bir saniye daha dayansaydık bir puan almış olurduk.Adanademiri de tebrik etmek lazım son saniyede penaltı kazandılar.Aslında penaltıda olmazdı hakem devamında golü de verebilirdi de neyse artık, sonuçta yenildik.Gönül ister hiç yenilmiyelim ama bu kadar başarılı bir ilk yarı da, finalde kaybetmemek de önemliydi.Neyse canınız sağolsun.Adanademirde kendi evinde iyi sonuçlar alabilen bir takım.

Şimdi bizim çocuklar biraz tatil yapsın, bir kendilerine gelsinler ikinci yarı Erzurum maçıyla bıraktığımız yerden devam ederiz.Hepinizi seviyoruz.Size güvenimiz tam.Bu sene şampiyon olacağız kimse merak etmesin.2017 yılında şampiyonluk gördüķ , darısı 2018'in başına.Bir iki transfere ihtiyaç da var bence.Maddi koşullar olursa ,tecrübeli , seneyede kadroda olabilecek transferler yapılırsa rahat rahat şampiyon oluruz.

2017 bitti 2018 geldi hala bizim stadtan haber yok.Herkese iyi seneler.