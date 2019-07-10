‘Transferin gündemi’, sporumuzun yüz karası…

Mete Gazoz'dan bir altın madalya daha!

Berlin'deki Dünya Kupası'ndan okçularımız 4 altın madalyayla döndü…

Medyamız:

Çaykur Rizespor'un sportif direktörü Yılmaz Bal, takımın golcüsü Vedat Muriç için sadece Fransa 1'inci Lig takımı Toulouse'tan teklif aldıklarını belirtti.

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Rusya’da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası sona erdi. Tarihi bir başarı kazanıldı…

Milli yüzücüler, 2 gümüş, 3 bronz madalya kazandı. Olimpiyat A barajı aşıldı… 38 yeni Türkiye rekoru kırıldı…

Medyamız:

Fenerbahçe yönetimi, Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Vedat Muriç için teklifini 3,5 milyon Euro’ya çıkardı. Galatasaray ise 3 milyon Euro teklif etmişti.

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Kadınlar Dünya Futbol şampiyonası sona erdi. 4. Kez ABD kazandı.

Üçüncü olan İsveç’i ülkesinde 25.000 kişi karşıladı…

Medyamız:

Teknik direktör Okan Buruk'un Başakşehir kulübüne imza atması ardından forvet hattı için eski öğrencisi Vedat Muriç'i ısrarla istediği belirtildi.

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Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası sonuçlandı. İspanya kazandı. Potanın Perileri en kötü derecesini bu yıl elde etti. 16 takımlı turnuvayı, 14. Sırada Tamamladı.

Medyamız:

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Vedat Muriç’in transferi için net olarak 10 milyon Euro istediklerini dile getirdi.

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Futbolda, alt yaş guruplarında Avrupa ve Dünya Şampiyonaları oynandı. Doğal olarak bizim takımlarımız yoktu. Bilgimiz ve ilgimiz olmadı…

Medyamız:

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Vedat Muriç için görüşmeler devam ediyor. Bu hafta kesinleşeceğini düşünüyorum. Sadece 1 takım değil, 4 takımla görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Filenin Efeleri beşte beş ile Dörtlü Final ‘de…

CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus’u deviren A Milli Erkek Voleybol Takımımız kupayı kaldıran taraf olmayı başardı…

Medyamız:

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç için Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldıklarını belirterek, "Bu iki kulüpten birinde oynamasını isteriz" dedi.

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Atletizmin en prestijli organizasyonlarından birisi olan Elmas Lig devam ediyor… Bu yıl ülkemizi Eda Tuğsuz ve Ramil Guliyev temsil ediyor…

Medyamız:

Vedat Muriç’in menajeri Haluk Canatar: “Kulüplerin bonservis konusunda anlaşması halinde Vedat Muriç, Galatasaray'a imza atmaya hazır. Biz Galatasaray ile anlaştık.”

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Filenin Efeleri, ilk kez katıldığı Challenger Kupası’nı 4. Sırada tamamladı.

Medyamız:

Çaykur Rizespor'un yıldız futbolcusu Vedat Muriç, sözleşmesinin bitimine kadar Rizespor’da kalacağını açıkladı.

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Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ni 4. sırada tamamladı… Amerika şampiyon oldu... Kızlarımız, yarı finale kalan Avrupa’nın tek takımı oldular…

‘Spor yazarlarımız’, sosyal medyada ve gazetelerinde yazıyorlar, televizyonda sürekli konuşuyorlardı…

Nevzat Dindar: Fenerbahçe 3 katı para verse de, Fener’e gitmez…

İlk günden beri Galatasaray’a gelmek istediğini söyledik, yazdık… Noktayı koymuş…

Zeki Uzundurukan: Galatasaray, Vedat Muriç’i hafta sonuna kadar açıklar… Anlaşma tamam…

Aykut İnce: Bir twit atıyorum burada kalsın. Vedat Muriç Galatasaray’la anlaşacak.

Evren Turhan: "Vedat Muriç’in 'Ben gitmiyorum' demesi, 'Siz beni Fenerbahçe’ye satmak istiyorsunuz ama ben de gitmiyorum' demek. Resti çekmiş yani..."

Süleyman Rodop: Rize Başkanı, Fenerbahçe’ye satmaya çalışırken Vedat transferini soran takım arkadaşlarına “ benim önceliğim belli. Sonuna kadar direneceğim. Ya Rizespor, ya Galatasaray… Bu kadar basit” dedi.

İnanın izlememeye çalışıyordum... Ancak yazıyı yazmaya karar verdiğimde, arşive daldım… Ben bile şaşırdım. “Bu kadar da olmaz!”, dedim…

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Filenin Sultanları, Milletler Ligin yarı finalinde Avrupa’nın tek temsilcisi oldular…

Filenin Sultanlarının 19 yaşındaki oyuncusu Ebrar Karakurt; Milletler Liginin, “En İyi Pasör Çaprazı” ödülünün sahibi oldu.

Sosyal medya:

Muriç, 1 yıl sonra bonservissiz Galatasaray’da…

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Dünya’nın en prestijli tenis turnuvası olan Wimbledon Tenis Turnuvası başladı…

Medyamız:

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç'i kadrosuna kattığını açıkladı…

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Dünya bu kızı konuşuyor! 15 yaşındaki Cori Gauff, 5 defa şampiyon olan Venus Williams'ı eledi.

15 yaşındaki tenisçi Cori Gauff, Wimbledon'da üçüncü turda…

Galatasaray yöneticisi Özgür Savaş Özüdoğru, Süleyman Rodop ve Nevzat Dindar; "Fenerbahçe Rize’ye, 6 milyon Euro bonservis ücreti ve bonservisi ile 4 oyuncu verdi.” Dediler…

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Dünyanın en prestijli bisiklet turnuvası tartışmasız Fransa Bisiklet Turu başladı…

İlk olarak 1903 yılında yapılan Fransa bisiklet turu, 21 etap sonunda 28 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

Medyamız:

Anlaşma açıklandı… 3,5 milyon Euro bonservis bedeli. 3 genç oyuncu bonservisi ile. 1 oyuncu kiralık…

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Bisiklet yarışından pek anlamıyorum… Ancak Eurosport’ta anlatan arkadaşlara bayılıyorum… Yarıştan öte görsel şöleni izliyorum, coğrafya ve tarih dinliyorum…

Medyamız:

Vedat Muriç, Fenerbahçe kampında…

Muriç: “Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum takımdayım”, dedi…

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Ben yazımı yazarken güzel bir haber daha geldi:

Üniversite Yaz Oyunları'nda milli atlet Özkan Baltacı, çekiç atmada altın madalya kazandı.

“Vedat işi artık bitmiştir”, diyordum ki;

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe ile girdikleri transfer yarışına ilişkin açıklamada bulundu. Cengiz, "Çocukların kumbarasındaki paraya talip olanlar ile çocukların kumbarasına para koyanlar eşdeğer görülüyor" ifadelerini kullandı.

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Yeter!

Umarım cevap gelmez!

En azından Fenerbahçe başkanından…

Kumbarasındaki parasını gönderen çocuk cevap verirse, olabilir…

Ama yeter!

Gerçekten yeter!

Yazılanlar, gösterilenler unutuldu… twitler silindi…

30 gün boyunca, Dünya’da en değerli turnuvalar oynandı… Genç sporcularımız başarılar elde etti…

Biz, Vedat ile yattık, Muriç ile kalktık…

Uyutulduk…

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Tavuk mu yumurtadan çıkar? Yoksa yumurta mı, tavuktan?

--- Ben bilemem.

At sahibine göre mi kişner? Yoksa sahibi, atına göre mi biner?

---- Onu da bilmem…

Ancak bir aydır medyamızın durumu budur!

Onlar mı futbol dışında başka bir şey yazmıyorlar veya yazamıyorlar da biz okuyamıyoruz?

Yoksa biz okumadığımız için mi, onlar yazmıyor?

----Onu da bilmiyorum…

Ancak, durumun içler acısı olduğunu görüyorum…