Spor Toto 1.Lig'in 22.haftasında Altınordu, sahasında ağırladığı Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak 2018 yılındaki ilk puan kaybını yaşamış oldu.

Öncelikle yazımın sonunda yazacağım cümleyi, ilk başta yazayım. Altınordu'nun zor deplasmanlardan çıkarttığı altın değerindeki üç puanlarla dolu galibiyetler serisini, evinde taraftarının da arkasında itici güç olduğu, küme düşmeme mücadelesi veren Samsunspor karşılaşmasında devam ettirmesi gerekiyordu. Bu karşılaşmadan da alınacak üç puan ile ivmeyi iyice arkasına alıp, durdurulamaz bir yükselişe devam edebilirdi İzmir ekibi...

Ancak sezon başından bu yana devam eden kapanan rakipler karşısında oyunu açamama, skoru bulamama sorunsalı bu karşılaşmada da devam etti Altınordu adına.

Kuşkusuz Altınordu takımının en etkili silahı kanatlardan yapılan bindirmelerle rakip ceza alanında etkili olmak...Ama...Takım halinde savunma yapan rakipler karşısında bu silahınızı pek kullanamayabilirsiniz. Başka alternatifler de üretmeniz gerek...Mesela merkezden rakip savunmayı açabilmek gibi...

Ankaragücü ve Çaykur Rizespor gibi zirveye oynayan ve iç sahada oynadıkları her maça galibiyet hedefiyle başlayan takımların, genç ve süratli Altınordu takımına karşı kontra atak yediklerinde nasıl çaresiz kalabildiklerini görmüştük. Bu da, bu sezon Altınordu'nun neden ligin en iyi deplasman karnesine sahip takımlardan biri olduğunu kanıtlıyor aslında. Altınordu takımına karşı açık, öncelikle galibiyeti düşünen ve ofansif bir futbol oynarsanız işiniz çok zor. Ancak Samsunspor gibi önceliğiniz ''bir puan'' olursa; istediğinizi alabilme şansınız yüksek...

Sabırlı futbolunu 76.dakikadaki Erdoğan Yeşilyurt'un şık golüne kadar sürdüren Altınordu, maç genelinin tersine golden sonra topu Samsunspor'a verip, bu sefer rakibi sahasında kabul etmeye başladı.

Yine Samsunspor'un yüklendiği dakikalarda, Davy Angan'ın 82.dakikadaki tartışmalı golüyle konuk ekip eşitliği sağladı. Tartışmalı gol diyorum çünkü pozisyon tekrarlarından da görülebileceği üzere, Samsunspor'lu Davy Angan topu ağlara gönderirken elinden de yardım almış gözüküyor.

Yaşanan bu puan kaybı, bugün için hayal kırıklığı yaratmış olabilir Altınordu cephesinde ancak bugünden alınacak derslerle iç sahada Samsunspor karşısında alınan beraberlik, gelecek haftalarda telafi edilebilir kuşkusuz...