Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Spor Toto 1.Lig'in 22.haftasında Altınordu, sahasında ağırladığı Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak 2018 yılındaki ilk puan kaybını yaşamış oldu.
Öncelikle yazımın sonunda yazacağım cümleyi, ilk başta yazayım. Altınordu'nun zor deplasmanlardan çıkarttığı altın değerindeki üç puanlarla dolu galibiyetler serisini, evinde taraftarının da arkasında itici güç olduğu, küme düşmeme mücadelesi veren Samsunspor karşılaşmasında devam ettirmesi gerekiyordu. Bu karşılaşmadan da alınacak üç puan ile ivmeyi iyice arkasına alıp, durdurulamaz bir yükselişe devam edebilirdi İzmir ekibi...
Ancak sezon başından bu yana devam eden kapanan rakipler karşısında oyunu açamama, skoru bulamama sorunsalı bu karşılaşmada da devam etti Altınordu adına.
Kuşkusuz Altınordu takımının en etkili silahı kanatlardan yapılan bindirmelerle rakip ceza alanında etkili olmak...Ama...Takım halinde savunma yapan rakipler karşısında bu silahınızı pek kullanamayabilirsiniz. Başka alternatifler de üretmeniz gerek...Mesela merkezden rakip savunmayı açabilmek gibi...
Ankaragücü ve Çaykur Rizespor gibi zirveye oynayan ve iç sahada oynadıkları her maça galibiyet hedefiyle başlayan takımların, genç ve süratli Altınordu takımına karşı kontra atak yediklerinde nasıl çaresiz kalabildiklerini görmüştük. Bu da, bu sezon Altınordu'nun neden ligin en iyi deplasman karnesine sahip takımlardan biri olduğunu kanıtlıyor aslında. Altınordu takımına karşı açık, öncelikle galibiyeti düşünen ve ofansif bir futbol oynarsanız işiniz çok zor. Ancak Samsunspor gibi önceliğiniz ''bir puan'' olursa; istediğinizi alabilme şansınız yüksek...
Sabırlı futbolunu 76.dakikadaki Erdoğan Yeşilyurt'un şık golüne kadar sürdüren Altınordu, maç genelinin tersine golden sonra topu Samsunspor'a verip, bu sefer rakibi sahasında kabul etmeye başladı.
Yine Samsunspor'un yüklendiği dakikalarda, Davy Angan'ın 82.dakikadaki tartışmalı golüyle konuk ekip eşitliği sağladı. Tartışmalı gol diyorum çünkü pozisyon tekrarlarından da görülebileceği üzere, Samsunspor'lu Davy Angan topu ağlara gönderirken elinden de yardım almış gözüküyor.
Yaşanan bu puan kaybı, bugün için hayal kırıklığı yaratmış olabilir Altınordu cephesinde ancak bugünden alınacak derslerle iç sahada Samsunspor karşısında alınan beraberlik, gelecek haftalarda telafi edilebilir kuşkusuz...