Çocuklar inanın!

Sezon başından beri süregelen ''Altınordu deplasman maçlarında çok başarılı ancak, iç sahada o dış saha performansını sergileyemiyor.'' algısını da Bornova Doğanlar Stadyumu'nda oynadıkları son iki maçta aldıkları galibiyetlerle bir nebze de olsa yıkmayı başarmış gözüküyorlar. Hele ki en son oynadıkları Denizlispor maçı gerçekten bu takımın, bu camianın, bu taraftarın Süper Lig'i ne kadar istediklerini gösterir cinstendi. Son haftaların formda yıldızı Kerim Avcı'nın maçın son saniyelerinde frikikten atmış olduğu gol, adeta sezon sonunda yapılacak olan olası şampiyonluk kutlamalarının fragmanıydı.

Biraz da ligde kalan 6 hafta öncesinde Süper Lig için avantajlı bir konumda olan, bu ligde milyonlarca liralık yatırım yapmış, yabancı oyuncularına servet dökmüş birçok takımı mücadeleleriyle ve yürekleriyle geride bırakmış sadece Türk ve genç oyunculardan kurulu Altınordu takım kadrosundan bahsetmek istiyorum. Kaleci Erce Kardeşler 1994 doğumlu, yedeği Berke 2000 doğumlu... Berke Özer aynı zamanda Ümit Milli Takımı'mızın da kalesini koruyor. Geçtiğimiz sene ise A Milli Takım aday kadrosuna çağırılmıştı. Yurtdışından Juventus, Manchester City gibi dev kulüpler de peşinde Berke'nin... Sol bek Yusuf Acer 1997 doğumlu. O da Ümit Milli Takımı'mızda Altınordu'yu temsil edenlerden. Ligin ikinci yarısından itibaren müthiş çıkışıyla, Altınordu'nun yükselen değerlerinden olan ve birçok büyük kulübün de scout ekiplerine takip ettirdiği Barış Alıcı da 1997 doğumlu. O da ay-yıldızlı formayı Ümit Milli Takımı'mızda giymekte... Böylesine genç oyunculardan kurulu kadroya ağabeylik yapanlar da var elbette. Uğur Arslan, Hasan Hatipoğlu, Deniz Vural, Berkay Samancı, Kerim Avcı ve Mirkan Aydın gibi...

1923 yılında cumhuriyetimiz ile birlikte kurulan, formasında bulunan kırmızı rengi; Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları şehit ve gazilerimizin kanından, lacivert rengi ise sağlamlığı ve gücü temsilen çelikten alan, yıllarca Türk sporunun futbol ve basketbol branşlarıyla lokomotifi olmuş, ancak en son Süper Lig macerasını 1970 senesinde yaşamış, bundan 5 sene önce 3.ligde mücadele etmiş, Türk futbolunun çok şey borçlu olduğu Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın taşın altına elini sokmasıyla birlikte başarılarla dolu geçmişine dönmeye hiç bu kadar yaklaşmamıştı Altınordu... Sadece Altınordu taraftarlarının değil, bütün İzmir'in sahip çıkması gereken bir takım bu. Kalan haftalarda bütün İzmir'in vereceği destekle beraber, gelecek sezon İzmir'in iki Süper Lig takımı olabilir yıllardan sonra...

Bornova Doğanlar Stadyumu'nda oynayacağı son 3 kritik karşılaşma kaldı Şeytanlar'ın. Ve bu 3 karşılaşmada da bütün İzmir'i yanlarında görmek istiyorlar. Bence bu desteği fazlasıyla hakediyorlar...