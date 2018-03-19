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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Taraftarlar YazılarıMALATYASPOR’DA HÜSRAN
Ali Miraç Kırteke MALATYASPOR’DA HÜSRAN
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Spor Arena
19.03.2018 - 09:34, Son Güncelleme:

MALATYASPOR’DA HÜSRAN

Ali Miraç Kırteke
Ali Miraç Kırteke
AliMirac44@gmail.com
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Ali Miraç Kırteke
Ali Miraç Kırteke
AliMirac44@gmail.com

26.Hafta mücadelesinde Trabzonspor’a konuk olan Evkur Yeni Malatyaspor sahadan 4-1 gibi farklı bir mağlubiyetle ayrıldı.

Malatyaspor geçen haftadaki Fenerbahçe mücadelesine benzer bir sistemle maça çıktı. 3’lü stoper anlayışı Erol hocanın elindeki kaliteli defans oyuncularından kaynaklanıyor. Cissokho’nun da dönüşü önümüzdeki maçlar açısından önemli. Trabzonspor’da ise Rıza hoca Okay’ı stopere çekip Onazi’yi orta sahada görevlendirdi.

   Maç hızlı başladı. İki takımın orta sahalarının normalde kuvvetli ve dirençli olmasına rağmen çok fazla oyunu zorlamamaları hızlı hücum geçişlerine neden oldu. Malatyaspor Cissokho ile sol kanattan daha etkili olurken, Trabzonspor Novak ve Yusuf-Sosa işbirliğiyle etkili olmaya çalıştı. İki takımın forvetlerinin savunma arkasına koşu yapmada becerikli olmaları bu tür pasların daha fazla atılmasını sağladı. Boutaib bunu yaptı ancak son vuruşu etkisizdi. Olcay ve Burak bunları yaptı nitekim Olcay ceza sahasında düşerek takımına penaltı kazandırdı. Burak topu ağlarla buluşturdu. Daha sonra Malatyaspor hücumda daha etkili oldu. Cissokho soldan getirdi Adem’in vuruşunu savunma engelledi. Chebake merkezden geldi. Yapılan faul sonrası kullanılan frikikte Onur başarılıydı. 37.dakikada Boutaib ceza sahası dışından yaptığı vuruş Trabzonspor’dan savunma oyuncusuna çarparak yön değiştirdi ve ağlarla buluştu. Golden sonra Erol hoca orta sahadaki direncin ve savunma baskısının az olduğunu göz önüne alarak Aytaç’ın yerine Buğra’yı oyuna sürdü. Aytaç bu karardan memnun olmasa da maçın gidişatı açısından doğru bir karardı. Kalan dakikalarda Malatyaspor daha çok rakip yarı alanda görünse de gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1’lik skorla gitti.

   İkinci yarıya ilk yarıya nazaran iki takımda daha temkinli ve orta sahada daha dirençli başladı. Daha sonraki süreçte Malatyaspor oyunun kontrolünü aldı ve Trabzonspor kalesine gitmeye başladı. Sağdan ve solda yapılan ortalar Boutaib’i topla buluşturmaya yönelik olsa da başarılı olunamadı. Duran top organizasyonu sonucu çok adamla gelen Malatyaspor karşısında ani bir kontra atak yakalayan Trabzonspor’da Onazi topu Burak ile buluşturdu. Burak geriden desteğe gelen Yusuf’a topu çıkardı, Yusuf topu ağlarla buluşturarak Trabzonspor’u tekrar öne geçirdi. Bu golün şokunu atlatamayan Malatyaspor hemen akabinde bir gol daha kalesinde gördü. N’Doye pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf sağ ayağıyla topu düzeltip, sol ayağıyla topa vurarak kendisinin 2. ve  takımının 3.golünü attı. Bu dakikadan sonra Malatyaspor’un gardı düştü ve topun ve maçın kontrolü tamamen Trabzonspor’a geçti. Bu dakikalarda önce Onur’un hatası daha sonra hızlı gelişen Malatyaspor atağında Giberto 2 kez kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak 2 pozisyonda da Onur gole izin vermedi. 83.dakikada Onazi Murat’tan topu aldı ve uzaktan vurdu. Ertaç tabiri caizse kurtarmak için yalandan bir çaba gösterse de bu gol sonucu belirledi.

   Bugün özellikle dakika 60’dan sonra çok kötü bir Malatyaspor vardı. Malatyaspor’un zor bir fikstürü kaldığından bahsetmiştik. Alt sıralardaki takımların galibiyetler alması onların yaklaşmasına neden oldu. Sıradaki 2 iç saha maçı Malatyaspor’un kaderinİ belirleyecek. Gençlerbirliği ve Alanyaspor gibi iki düşme adayı takımı ne pahasına olursa olsun yenmek zorunda. Erol hoca Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında 3’lü defans ile gol yememeyi amaç edinse de bunda başarılı olamadı. Bu 2 maçı kendi oyunumuzun çok dışında oynadık. Bu sebeple hocanın Malatyaspor’u eski taktiksel planlarına döndürmesi daha mantıklı olacaktır. Haftaya kritik bir maç var. Malatyaspor’un kazanmaktan başka çaresi yok.

Ali Miraç Kırteke
Ali Miraç Kırteke
AliMirac44@gmail.com
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