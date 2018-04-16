Usta imzasını atmış
Nefeslerin tutulduğu haftada Eskişehirspor tedirgin çıktığı maçta Samsunspor’u net bir skorla 5-0 yenerek mağlubiyet serisine son verdi ve rakipleri arasında en avantajlı duruma geldi.
Geçtiğimiz hafta yapılan teknik direktör değişikliğinin ardından Yılmaz Vural tercihine mesafeli bir yaklaşım, hatta protestolar olmuştu. Ama bu hafta ki maçtan sonra Eskişehirspor’un içinde bulunduğu durumda Yılmaz Hoca tercihinin ne kadar isabetli bir karar olduğu apaçık görülmüş oldu.
Bu hafta takımın oyuncularında sistemde hiçbir değişiklik yoktu, taraftar yine her zamanki gibi coşkuyla tiribündeki yerini almıştı, farklı olan o coşkuyu, heyecanı, kazanma arzusunu futbolculara geçiren teknik direktördü. Tabi burada Yücel hocaya haksızlık etmeyelim; Eskşehirspor’a yine böyle zor bir durumda gelerek kısıtlı imkanlarla buraya kadar başarılı bir çizgi yakaladı. Ama son haftalardaki düşüş neticesinde futbolun gerçeği bir kan değişikliğinin Eskişehirspor’un yararına olacağını düşündüğünden görevini bıraktı.
Eskişehirde bir haftadır yaşlısından gencine herkes Samsunpor maçıyla ilgili senaryoları dillendirmekte idi fakat hiç kimse bu maçın bu kadar kolay olacağını tahmin edememişti. Erken gelen iki gol arkasından kırmızı kart ve zor geçmesi beklenen bir maç adeta bir şölen havasında geçti.
Şimdi ipler Eskişehirspor’un elinde yakalanan bu havayla birlikte Samsunspor ve Denizlispor’un oynayacağı haftada Gaziantepspor maçında bir süprize mahal vermeden üç puanı almamız önemli. Keza Gaziantepspor maçında üç puan cepte diyen takımların yaşadığı süprizleri gördük. Hiçbir maç oynamadan mücadele edilmeden kazanılmaz.
Maçtan sonra röportajını izlediğimiz Yılmaz hoca ve futbolcularında üzerine basarak söyledikleri gibi bu hafta önemli bir maçı kazandık ama herşey bitmiş değil. Asıl şimdi işi sıkı tutup rehavete girmeden mücadelemize devam etmemiz gerekli.
Kalan üç haftalık sürede bir kazaya uğramamak kimseye eyvallah etmemek adına en az 6 puan çıkartarak matematiksel olarak ligde kalmayı garantileyip kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz.
Bu arada Hürriyet içinde birkaç cümle söylememiz gerekir. İlerlemiş yaşına rağmen sahada elinden gelen mücadeleyi gayreti gösteren ve bu güne kadar terini son damlasına kadar formasına döken tam bir profesyonel. Zaten var olan hırsına birde Yılmaz hoca faktörü eklenince kelle koltukta savaşıyor nazar değmesin.
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