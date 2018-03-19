SÜRPRİZ ÇIKMADI

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Taraftarlar YazılarıSÜRPRİZ ÇIKMADI
Ali Çınar SÜRPRİZ ÇIKMADI
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Spor Arena
19.03.2018 - 09:42, Son Güncelleme:

SÜRPRİZ ÇIKMADI

Ali Çınar
Ali Çınar
alicinar-eski@hotmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ali Çınar
Ali Çınar
alicinar-eski@hotmail.com

Deplasmanda sürpriz galibiyetlerine alıştığımız Eskişehirspor zirve takipçisi Ankaragücü karşısında 71. Dakikaya kadar berabere götürdüğü maçı korner atışındaki adam paylaşımında yaptığı hatayla yediği gol neticesinde 1-0 kaybetti.

    Maçın ilk 25 dakikasında Ankaragücünün baskılı oyunu karşısında Eskişehirspor kaptığı topları olumlu kullanamadığı için yarı alanından çıkmakta zorlandı. Bu dakikadan sonra ayağa isabetli paslarla orta sahada topa sahip olmaya başlayan ve oyunu dengeleyen Eskişehirspor üçüncü bölgede son paslarda biraz becerikli olsa gol bulması da mümkün olabilirdi.

      Deplasman maçlarında kontratak oyunuyla etkili olan Eskişehirspor bu maçta Ofoedu’yu istediği toplarla buluşturamadı. Golü bulamadığımız deplasmanda İsmail Kartalın Kehinde’yi oyuna alarak çift santrafora dönmesi ve oyunda iyice baskıyı artırdığı dakikalarda berabere giden oyunu tutmak adına Yücel Hocanın kulübesinde bir tane defansa takviye alabileceği futbolcu maalesef bulunmamakta. İşte böyle önemli detaylarda devreye girdiğinde maalesef golü yemeniz de kaçınılmaz oluyor.

    Üç haftadır alınan mağlubiyetlerin düşme hattında ki rakiplerimiz karşısında olmaması ve neyse ki bu süreçte rakiplerimizin de puan kayıpları yaşaması daha kötü bir tabloyla karşılaşmamıza engel oldu.

    Şimdi Milli maç nedeniyle verilecek arayı iyi bir şekilde değerlendirerek içeride oynayacağımız Balıkesir maçıyla başlayacak olan Rize, Samsun ve Gaziantep maçlarından en az 9 puan çıkartarak son iki haftaya rahat bir şekilde girmemiz gerekli.

    Bu süreçte oynayacağımız kritik maçlarda sezon başından bu yana etkili bir şekilde kullanamadığımız iç saha ve seyirci avantajını kullanmanın zamanı geldi. Futbolcularında sezon başından bu yana kendilerini yalnız bırakmayan bu muhteşem taraftara iç sahada artık kendilerine yakışan oyunu oynayarak güzel bir final izlettirmeleri, seyirci ve futbolcu bütünleşmesini en güzel şekilde ortaya koymak adına önemli.

Ali Çınar
Ali Çınar
alicinar-eski@hotmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

3 penaltının 1’ini dahi verse her şey değişirdi

Bu takım şampiyon olur

Süper Lig’de 26. Hafta tamamlandı

İngiltere Ligi'nde maçlar neden ertelendi?