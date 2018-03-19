SÜRPRİZ ÇIKMADI
Deplasmanda sürpriz galibiyetlerine alıştığımız Eskişehirspor zirve takipçisi Ankaragücü karşısında 71. Dakikaya kadar berabere götürdüğü maçı korner atışındaki adam paylaşımında yaptığı hatayla yediği gol neticesinde 1-0 kaybetti.
Maçın ilk 25 dakikasında Ankaragücünün baskılı oyunu karşısında Eskişehirspor kaptığı topları olumlu kullanamadığı için yarı alanından çıkmakta zorlandı. Bu dakikadan sonra ayağa isabetli paslarla orta sahada topa sahip olmaya başlayan ve oyunu dengeleyen Eskişehirspor üçüncü bölgede son paslarda biraz becerikli olsa gol bulması da mümkün olabilirdi.
Deplasman maçlarında kontratak oyunuyla etkili olan Eskişehirspor bu maçta Ofoedu’yu istediği toplarla buluşturamadı. Golü bulamadığımız deplasmanda İsmail Kartalın Kehinde’yi oyuna alarak çift santrafora dönmesi ve oyunda iyice baskıyı artırdığı dakikalarda berabere giden oyunu tutmak adına Yücel Hocanın kulübesinde bir tane defansa takviye alabileceği futbolcu maalesef bulunmamakta. İşte böyle önemli detaylarda devreye girdiğinde maalesef golü yemeniz de kaçınılmaz oluyor.
Üç haftadır alınan mağlubiyetlerin düşme hattında ki rakiplerimiz karşısında olmaması ve neyse ki bu süreçte rakiplerimizin de puan kayıpları yaşaması daha kötü bir tabloyla karşılaşmamıza engel oldu.
Şimdi Milli maç nedeniyle verilecek arayı iyi bir şekilde değerlendirerek içeride oynayacağımız Balıkesir maçıyla başlayacak olan Rize, Samsun ve Gaziantep maçlarından en az 9 puan çıkartarak son iki haftaya rahat bir şekilde girmemiz gerekli.
Bu süreçte oynayacağımız kritik maçlarda sezon başından bu yana etkili bir şekilde kullanamadığımız iç saha ve seyirci avantajını kullanmanın zamanı geldi. Futbolcularında sezon başından bu yana kendilerini yalnız bırakmayan bu muhteşem taraftara iç sahada artık kendilerine yakışan oyunu oynayarak güzel bir final izlettirmeleri, seyirci ve futbolcu bütünleşmesini en güzel şekilde ortaya koymak adına önemli.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle