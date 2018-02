KEYİFLER YERİNE GELDİ

Geçen hafta kritik Denizli maçından alınan 3 puanın ardından düşme hattındaki rakiplerimizle aradaki farkı açmak adına önem arz eden Giresunspor mücadelesinde alınan 3 – 1 lik net skorla gelen galibiyet hem futbolcuların hem de camianın moralini düzeltti.

Giresunspor Yılmaz Vural’ın takımın başına gelmesiyle kötü gidişe son vermek için çıktığı müsabakada maça da etkili başlayan taraftı. Giresunspor'un oyunun hakimi olduğu dönemde bulduğumuz güzel golle ilk yarıyı önde kapattık. İkinci yarı riskleri göze alan Giresunspor'du ve Eskişehirsporun da en iyi yaptığı hızlı çıkışlarla 3 farklı skoru yakaladık ve 3 puanı 3 golle hanemize yazdırdık. Giresunspor'un etkili ataklarında Kayacan yine harikalar yarattı. Bu sene Kayacan’ı izledikçe iyi ki Bofen Antalya’ya gitmiş diyorum. Gerçekten kendini sezon başından bu yana çok geliştirdi.

Artık final haftalarına yaklaşırken ilk iki, ilk altı ve küme düşme mücadelelerinin daha çetin, bir o kadar da stresli geçeceği aşikar. Bu yüzden bir an önce alttaki gruptan uzaklaşarak küme düşme stresini hissetmememiz önemli. Ondan sonrası ilk altı şansı zor da olsa üç puanlık sistemde alınacak birkaç haftalık seri galibiyetle neden olmasın. Futbolcularımızın geçtiğimiz hafta oynadığı maçları ele aldığımızda skor üstünlüğünü ele alıp kendilerine güvenleri geldiğinde daha güzel işler yaptıkları ve daha iştahlı olduklarını gözlemliyoruz. Ligdeki durumlarını da aynı perspektiften değerlendirirsek bu takım maçlara daha rahat ve özgüvenli bir şekilde çıkarsa eminim bu ligde yenemeyeceği takım yok.

Futbol tamamen bir ekip işi, bu ekipte futbolcu, teknik heyet, yönetim ve 12.adam taraftar. Eskişehirspor için kritik eşik Denizlispor deplasmanıydı. Bu haftaki Giresun maçı hem takımın hem taraftarın ayağa kalktığı maçtı. Şimdi futbolcuların önünde zorlu Ümraniye maçı var. Bu maç kendilerine gelen futbolcular için bir fırsat. Bu deplasmandan alınacak bir 3 puandan sonra futbolcular istemese de bu taraftar onları çok farklı bir heyecanın içine sürükler. Bu ligde her müsabakadan her sonuç çıkıyor yeter ki yüreğinle her şeyini vererek mücadele et.

Bu hafta tribünleri dolduran büyük taraftarı da kutlamak gerekir. Alınan Denizlispor galibiyeti sonrası içerideki maçta tribünleri doldurarak takımı bağırlarına basıp yine tüm futbolseverlerin hayranlıkla izledikleri şovlarını yapmaya devam ettiler.