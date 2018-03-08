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Ali Çınar

Ali Çınar

alicinar-eski@hotmail.com

Hedefimiz netlik kazandı

8 Mart 2018

Zorlu Erzurum deplasmanına geçen haftaki onbirden Mezenga ve Hasan Hüseyin’i yedek bırakarak genç Fıratcan ve Bedirhan ile oyuna başlayan Yücel İLDİZ gençlerden istediği performansı alamadı.

Adanademirspor maçında takımın oyunundan memnun kalmayan Yücel hoca  her ne kadar kadro derinliği olmasa da  formayı gençlere vererek kendince futbolculara bir mesaj vermek istedi.

   Hocanın bu hamlesi oyun olarak istediği gibi sonuç  vermese de futbolcuların formayı hak etmek için daha iyi çalışmaları, kendilerini motive etmeleri için gerekli bir hamle idi.

  Bir takımda futbolcular arasında rekabet yok ise,  oyun esnasında gözü yedek kulübesinde değil ise her hafta aynı performansla motivasyonla mücadele etmelerini bekleyemezsiniz.

   Eskişehirspor Erzurumspor’a yenilmesine rağmen oyun olarak, rakibe verdiğimiz pozisyon olarak deplasmanda kazandığımız Ümraniye ve Manisa maçlarına göre daha pozitif bir görüntü verdi.

   Oyunun dengede  geçtiği bir anda şanssız bir şekilde yediğimiz golden sonra kontrollü bir oyunu tercih eden Erzurumspor Eskişehirspor’un deplasmanda en etkili silahı olan kontratak pozisyonlarına da önlem almış oldu. Mezenga, Hasan Hüseyin ve Semih’in oyuna girmesiyle pozisyonlar da bulan Eskişehirspor golü bulamayınca maçın son bölümünde 2-0 geriye düştü. Maçın son anlarında Ofoedu’nun attığı güzel golden sonra kalan süre beraberlik için yetmedi.

  Bu mağlubiyet ve geçen haftaki Adanademirspor beraberliği Eskişehirspor için bu haftaki Altınordu maçını  kritik bir duruma getirdi. Bundan önceki maçlarda hedef ilk altı grubuna yaklaşma olarak gözükürken iki haftalık puan kayıplarından sonra tehlike çanları Es Es için çalmaya başladı.

  Artık önümüzde tek hedef var; Küme düşmemek.

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