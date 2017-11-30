Eskişehirspor için kenetlenin

Genel kurulda geçmiş yönetimin ibrasından sonra yeni yönetim için talip çıkmadı. Verilen 15 dakikalık arada Ali ELDEM’in girişimiyle bir araya gelen geçmiş dönemlerde Eskişehirsporda başkanlık görevi yapmış olan Halil ÜNAL, Mesut HOŞCAN, Nebi HATİPOĞLU, Aydın BEGİTER, Ali ÇELİKOĞLU ve Sinan ÖZEÇOĞLU Eskişehirspor için bir arada çalışarak bir yönetim oluşturmak ve bu durumdan en kısa sürede kurtulmak adına bir haftalık süre içerisinde bir çalışma yapacaklarının taahhüdünü vererek zaman istedi.

Genel Kurulda konuşan Halil ÜNAL Eskişehirspor için son günlerde dillendirilen her şey bitti kayyum atanacak gibi söylenenlerin camianın ve futbolcuların moralini bozduğunu Eskişehirspor camiasının elbirliği ile bu durumdan kurtulacağını belirtti.

Doğru söze ne denilebilir. Eskişehirsporun bu günkü durumundan isim ayırt etmeden geçmiş yönetimler sorumlu ve bu durumu da düzeltecek olanlar yine onlar olmalı. Eskişehirspor için kenetlenen bu altı elin Samim olarak iyi niyetle bir kıvılcımı ateşlemesi ve sayının daha çok artarak özellikle seçilmişlerin bürokratların ve iş adamlarının da desteğiyle 6 Aralık tarihine kadar taraftarın ve Eskişehirsporlu futbolcuların beklediği mutlu sona ulaşılması.

Yönetimin oluşması belki şimdilik aciliyeti olan durum sonrasında ise artık günümüz şartlarında futbol takımları için olmazsa olmaz haline gelen şirketleşme ile ilgili yeni yönetimin en hızlı adımları atması gerekmektedir.