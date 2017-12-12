Es es gaziantep'i 7 bitirdi

Hafta içerisinde yönetim problemini Halil ÜNAL'ın tekrar Başkan olmasıyla çözen Eskişehirspor favori olarak çıktığı Gaziantepspor karşısında skor üstünlüğünü

erken bularak rakibinin direncini kırdı ve geçen hafta İstanbulspor'un düştüğü hatadan ders çıkartarak rahat bir galibiyet aldı.

Maç öncesinde galibiyetten herkes emin olmasına rağmen Gaziantepspor'un geçen haftaki mücadelesi düşük bir olasılıkta olsa oynanmadan hiçbir maç kazanılmış sayılmaz düşüncesini akıllara getirmekte idi.

Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte oyun ve oyuncu kalitesini ortaya koyan Eskişehirspor son haftaların formda futbolcusu Ofoedu'nun etkili oyunuyla skor üstünlüğünü de elde ederek rahat bir maç tamamladı. Öyle ki Ofoedu 7 - 0 sonuçlanan müsabakada Eskişehirspor adına 3 gol atıp, bir penaltı ve bir de asist yaparak 5 golde doğrudan katkı sağlamış oldu.

Eskişehirspor adına bu maçta diğer bir kazançta oyuna ikinci yarıda dahil olan 18 yaşındaki Fırat Can'ın Yücel hocanın kendisine verdiği şansı iyi kullanarak 2 gol atmasıydı.

Gaziantepspor müsabakası sonunda ortaya çıkan skor rakibinde durumunu gözönüne alarak çok fazla büyütülmemesi gereken bir sonuç olsa bile Eskişehirspor'un son haftalarda ki çıkışı da bizim iyi bir takım olduğumuzu ve saha dışı problemler çözüldüğünde ilk 6 hedefinin hiç de uzak

olmadığı gerçeğini ortaya koymaktadır.

Yeni yönetimin maddi konularda geçen hafta içinde bazı adımlar atması ve uğraş vermesi takım ve camia üzerinde ki karamsarlığı bir nebze azaltmıştır. Ama bu olumlu havanın devamı için yönetime yapılan desteklerin devamlılığı önemlidir. Herkesin sorumluluk bilinciyle elinden gelen katkıyı vermesi Eskişehirspor markasının devam etmesi için hayati önem arzetmektedir.

Eskişehirspor yönetiminin hafta içerisinde yapılan yardımları ve bu paraların nerelere harcandığını resmi siteden duyurması şeffaflık açısından güzel bir uygulama idi dilerim bundan sonrada aynı şekilde devam eder. Bu şekilde Eskişehirspor'a yardım edenlerin vicdanen huzurlu olması sağlanırken hiç bir yönetici de töhmet altında kalmaz.