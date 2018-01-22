BU HESAPTA YOKTU

Bu maçtan önce devre arasında yönetim olağanüstü bir çaba göstererek futbolcuların
tamamına ödeme yaptı. Hazırlık kampını Antalya'da iyi bir havada geçiren takımımızdan
bu karşılaşmada beklentinin yüksek olma nedeni de ilk devre yaşanan o kadar olumsuzluğa
rağmen verilen mücadele ve alınan iyi sonuçlardı.
İstanbulspor maçı öncesinde yapılan hesaplarda 3 haftalık periyotta alınacak puanlar
Eskişehirsporun ligdeki durumu için çok önemli idi, ama ilk haftadan yaşanan bu kayıp,
birde yenilginin böyle kötü bir oyunla gelmesi moralleri bozdu.
Sahada organize olamayan mücadele etmeyen bir takım vardı. Kayacan yine takımın
en iyisi idi farkın açılmasını önledi. Kısıtlı kadroda sakat ve eksikler olduğunda yerlerinin
doldurulamadığı bugünkü maçta çok bariz belli oldu. Dorukhan ve Aykut'un yokluğunda
defans evlere şenlikti. Hürriyet ilerleyen yaşına rağmen orta sahada iyi niyetle koşuyor
mücadele ediyor ve takımı ateşliyordu, onun eksikliği de hissedildi.
İstanbulspor devre arasını gerçekten iyi değerlendirmiş. Maçın tamamında oyunu
istediği gibi oynayan bizi oynatmayan organize bir takım görüntüsünde idi ve galibiyeti
haketti.
Futbolcuların biran önce bu yenilginin şokunu atlatıp kendilerine çeki düzen vermeleri
gerekmekte. Bu taraftar zor günlerinde nasıl onlarla birlikte kenetlenip mücadele verdiyse
şimdi onlardan aynı mücadeleyi bekliyor ve beklemekte de haklılar. Eğer bu taraftarın
desteğini hep arkalarında görmek istiyorlarsa kendilerine yakışan futbolu oynamaları gerekir.
Her şey teknik, taktik, hoca, maddiyat değildir, yeter ki taraftar onların yüreğini ortaya
koyarak oynadığını, terini son damlasına kadar akıttığını görsün her zaman onlara sahip
çıkar ve baş tacı yapar.
Yönetim iyi niyetle elinden geldiğince sorunları çözme gayretinde taraftar peşinizde
sizlerde bu maçtan ders çıkartarak kendinize gelin, bu gemi batarsa hepimiz zarar görürüz.
Lütfen biran önce Eskişehirspor için bu forma için ve de kendiniz için ayağa kalkın.