BU HESAPTA YOKTU

Bu maçtan önce devre arasında yönetim olağanüstü bir çaba göstererek futbolcuların

tamamına ödeme yaptı. Hazırlık kampını Antalya'da iyi bir havada geçiren takımımızdan

bu karşılaşmada beklentinin yüksek olma nedeni de ilk devre yaşanan o kadar olumsuzluğa

rağmen verilen mücadele ve alınan iyi sonuçlardı.

İstanbulspor maçı öncesinde yapılan hesaplarda 3 haftalık periyotta alınacak puanlar

Eskişehirsporun ligdeki durumu için çok önemli idi, ama ilk haftadan yaşanan bu kayıp,

birde yenilginin böyle kötü bir oyunla gelmesi moralleri bozdu.

Sahada organize olamayan mücadele etmeyen bir takım vardı. Kayacan yine takımın

en iyisi idi farkın açılmasını önledi. Kısıtlı kadroda sakat ve eksikler olduğunda yerlerinin

doldurulamadığı bugünkü maçta çok bariz belli oldu. Dorukhan ve Aykut'un yokluğunda

defans evlere şenlikti. Hürriyet ilerleyen yaşına rağmen orta sahada iyi niyetle koşuyor

mücadele ediyor ve takımı ateşliyordu, onun eksikliği de hissedildi.

İstanbulspor devre arasını gerçekten iyi değerlendirmiş. Maçın tamamında oyunu

istediği gibi oynayan bizi oynatmayan organize bir takım görüntüsünde idi ve galibiyeti

haketti.

Futbolcuların biran önce bu yenilginin şokunu atlatıp kendilerine çeki düzen vermeleri

gerekmekte. Bu taraftar zor günlerinde nasıl onlarla birlikte kenetlenip mücadele verdiyse

şimdi onlardan aynı mücadeleyi bekliyor ve beklemekte de haklılar. Eğer bu taraftarın

desteğini hep arkalarında görmek istiyorlarsa kendilerine yakışan futbolu oynamaları gerekir.

Her şey teknik, taktik, hoca, maddiyat değildir, yeter ki taraftar onların yüreğini ortaya

koyarak oynadığını, terini son damlasına kadar akıttığını görsün her zaman onlara sahip

çıkar ve baş tacı yapar.

Yönetim iyi niyetle elinden geldiğince sorunları çözme gayretinde taraftar peşinizde

sizlerde bu maçtan ders çıkartarak kendinize gelin, bu gemi batarsa hepimiz zarar görürüz.

Lütfen biran önce Eskişehirspor için bu forma için ve de kendiniz için ayağa kalkın.