Kim Neden Takdir Haklarını Anadolu'dan Yana Kullansın

Yine olaylı bir Konyaspor maçı yazısına başlıyoruz. Bu sezon alıştık artık. Her hafta sonunda verilmeyen penaltısından haksız çıkan kartına olmadık hakem kararları ile sezon süregelip gidiyor.

Bu hafta da bizi şaşırtmadı ve diğer haftaların kopyası bir şekilde devam etti. Nasıl oluyor bilmiyorum ama durum öyle ki artık yazıya kesin koymalıyım dediğim konuları dahi konu fazlalığından unutuyor veya yazı uzamasın diye ekleyemiyorum.

Bu nedenle bu hafta konuları eleyeceğim artık kendimce. Maçı her yerde konuştular analiz ettiler. Ben de dilim döndüğünce kendimce bir iki bir şey karalayıp asıl önemli konuya değineceğim yazacak yer kalırsa.

Önce maçtan başlayalım…

Konyaspor elindeki en dengeli takımla sahaya çıktı. Mehdi’nin kanatta olması şaşırtsa da Ferhat’ın yokluğunda Ömer Ali’nin sol beke geçmesiyle oluşan boşluğa Mehmet Hoca oyunu elde tutabilecek, teknik kapasitesi ve dribbling özellikleri yüksek bir oyuncu olarak Mehdi’yi seçmiş olması şaşırtıcı değil.

İlk geldiği günden bu yana ilk defa oyuna sonradan yaptığı etkiyi beğendim ben Özdilek’in. Fofana tercihi son derece yerindeydi. Amir de o golü kaçırmasa günün gizli kahramanı olabilirdi. Sadece üçüncü değişikliği 90+6ya kadar bekletmesine çok anlam veremedim ben Mehmet hocanın.

Eto’o- Jahovic ikilisinin de çok can yakacağı belli oldu. Özellikle Eto’o nun liderlik özellikleri ve takımı sahiplenişi muazzam. Bu ikiliye bir de Fofana girince Konyaspor tadından yenmiyor.

Pozisyonlar…

Birer birer değerlendirmek yerine topluca ve hızlıca kısa bir özet geçeceğim bu konuyu da…Hakem olduğu iddia edilerek bu maçta karar verdiği söylenilen kişinin kararları berbatın da berbatıydı. Herkes Pepe’nin kart görmesine kızıyor ama asıl Pepe’nin sahada kalması mucizeydi başlı başına. Neden mi?

Önce dakika 5te Jahovic’e dirsek atıyor, ardından Skubic’in baldırına müdahalesi ile hızlı gelişen atağı kesiyor ve son bomba olarak da çizgiden eliyle top çıkarıyor.

Kimse kafasından sekti filan diye laf ebeliği yapmasın. Koskoca Real Madrid’den gelmiş dünya yıldızı Pepe topa nasıl yükseleceğini bilmiyorsa Türkiye’de futbolu yasaklayalım, TFF de dükkanı kapatsın gitsin. Hakem bariz penaltı ve kırmızı kartı es geçti bu pozisyonda. Jahovic’in gol pozisyonunda formaları değiştirsek yorumcuların %95 i golün nizami olduğunu ve Pepe’nin hakemi aldatmaya çalıştığını söylerler ama üzerindeki forma Konyaspor olunca bu kez gol değil diyenler %95e çıkıyor hatta %99 desek yalan olmaz. Jahovic ceza sahasında itişirken Pepe’ye temas ediyor ama zıplama esnasında onu bozmuyor. Kilit nokta burası.

Filipovic- Talisca pozisyonunda Filipovic’in faul yaptığı doğru ancak Talisca faul almamak için direniyor ve şutu çekerek avantajı kullanıyor. Yine de hakemin sarı kart göstermesi gerekiyordu Filipovic’e.

Son olarak dakika 90+5. Volkan Şen topu Caner’den kurtarıyor ve Caner sağ ayağıyla Volkan’ın kendisini geçmesini engelleyip düşürüyor. Hakem de devam ettiriyor ve Konyaspor’un bir penaltısını daha es geçiyor.

Bu işin kısa özeti… Buzdağının görünen tarafı… Yazdıklarımın dışında bir o kadar daha yazmadıklarım var. Öyle ya da böyle 2 puanı kaybeden taraf bana göre Konyaspor. Beşiktaş ilk yarıda işi koparabilirdi ama hücum oyuncularının beceriksizliği sebebiyle Konyaspor oyunun içinde kalmayı başardı. Atiba’nın tesadüfi golü sayesinde Beşiktaş öne geçse de ikinci yarı Özdilek iyi müdahalelerde bulunarak beraberliği kurtardı.

Artık asıl konumuza gelelim.

Başlıkta da yazdığım gibi. Kim neden takdir haklarını Anadolu’dan yana kullansın? Eğer hakem hegemonya takımlarının aleyhine yanlış kararlar verirse düdüğünü astırırlar ama Anadolu aleyhine yanlış yapılırsa eleştiri dahi görmez. Eğer MHK hegemonya takımlarının maçlarına beceriksiz hakem atarsa bir sonraki seçimde yeniden seçilemez ama Anadolu için bu durum söz konusu dahi olamaz.

Eğer medya hegemonya takımlarını konuşmazsa, onları övmezse kanalları izlenmez ama Anadolu takımlarını yerden yere vursalar bir toprak da medya atar.

Eğer köşe yazarları bu takımları konuşmazsa bir daha yazı yazdırmazlar ama Anadolu takımları sadece bu takımlarla maç yaptığı zaman konuşulur.

Bütün bunlar ortadayken hakemlerin Anadolu’yu doğramasına neden şaşırıyoruz ki? Tabii ki takdir haklarını onlardan yana kullanacaklar…

Çünkü o takımları biz büyüttük. Konyalılar, Eskişehirliler, Adanalılar kendi takımlarını desteklemek yerine hayatlarında statlarına belki hiç gidemeyecekleri bu takımları desteklediler. Anadolu takımları 10-20 milyon liralık borçları ile haczedilirken, hükümetler bu takımların milyarlık borçlarını yapılandırma adıyla sıfırladı. İşte bu yüzden sen de #sehrinintakiminidestekle. Kurda kuşa yem olmasın Gaziantep, Mersin, Ordu, Eskişehir gibi Anadolu takımlarımız…