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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
09.04.2018 - 09:42, Son Güncelleme:

Kardelenler çiçek açtı

Ahmet Akkuş
Ahmet Akkuş
ahmedakkus.42@gmail.com
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Ahmet Akkuş
Ahmet Akkuş
ahmedakkus.42@gmail.com

Süper Lig'de kaldı 6 hafta. Bu haftalarda alınacak puanlar Konyaspor’u ligde tutacak düzeyde. Konyaspor’un rakiplerine göre fikstür avantajı olduğu kesin. Bu minvalde Sivasspor maçının da önemi büyüktü. Olası bir mağlubiyet, sürenin azalmasıyla birlikte takım üzerinde büyük bir baskı oluşturabilirdi.

Kayseri galibiyeti ve Osmanlı deplasmanından alınan puanların anlamlı olabilmesi için de galibiyet şarttı.

Sergen Yalçın geldiği günden bu yana Konyaspor’un oyununda gözle görülür bir düzelme var. Burada ara transfer döneminde gelen oyuncuların etkisi muhakkak. Sezon başında taraftara kulak tıkayan ve hiçbir şey vadetmeyen oyuncular alan yönetimi, belki de mecbur kalarak yaptığı ara transferler kurtaracak.
Maça gelirsek oyunda Konyaspor’un gözle görülür bir üstünlüğü vardı. Sivasspor’un ilk yarıda Robinho ve Kone ile pozisyonları değerlendirememesi Sivas adına maçın kırılma anlarıydı. Daha sonra ise sahada Konyaspor resitalini izledik.

Seyircinin gözlerinin pasını sildi Konyaspor.

Görsel açıdan Mehdi’nin füzesi ve Eto’o’nun serbest vuruşu muazzamdı. Diğer 3 gol de hazırlanış açısından güzeldi.

Her şeyden öte bir şey var ki onu atlarsak olmaz. Skubic…

O artık alelade bir sağ bekten çok öte bir kişi Konya’da. Değil Konyaspor, şehrin anahtarını verelim deseler Konyalılar kabul eder, belediye başkan adayı olsa ezici çoğunlukla başkan seçilir… Öyle bir oyuncu Skubic.

Önce Eto’o’nun şutunda adeta bir sağ kanatmış gibi doğru pozisyon alıp açılışı yaptı, sonra da Volkan Şen’e muhteşem bir asist yaparak kapanışı yaptı.
Maçtaki bir diğer ayrıntı da Konyaspor’un 3 maçtır kalesini gole kapatıyor olması. Sergen Hoca geldikten sonra takımın sadece hücumuna değil defansına da bir dokunuşu olduğu kesin. Öyle ki mecbur kalmadan ilk 11 oynatılmayan Selim iki maçtır sahanın en iyilerinden.

11 sezon sonra bir maçta 5 gol atması da günün önemli ayrıntılarındandı. En son Denizlispor’u 5-1 yenen yeşil-beyazlılar tarihinin en farklı ikinci galibiyetini almayı başardı.(En farklı galibiyet 8-0 Adana Demirspor)

Konyaspor sonunda kimliğini bulmuş gibi. Fikstür avantajı da kendisinde. Özellikle önümüzdeki hafta Antalyaspor maçını kazanmaları durumunda ligde kalma ihtimali %70 lerin üstüne çıkar.

Bu hafta sonunda Kasımpaşa’nın Bursaspor’u ve Konyaspor’un Sivasspor’u yenmesi düşme hattında kartların yeninden karılmasını sağladı. 11inci sıradaki takımın dahi düşme tehlikesi var. Konyaspor bu maçta oynadığı gibi oynarsa bu takımlar arasında düşme ihtimali olan en son takım olur.
Maçın Dışından…

Türkiye Kupası finalinde eski kaptan Ali Çamdalı, “Biz buraya 2 Milyon Konyalının dualarıyla geldik” demişti. Maçtan sonra da bir Konyaspor taraftarının buna benzer bir tweetini gördüm. Konyasporlular ‘MÜSTERİH’ olsunlar… Bu takım sizlerin dualarıyla 2 kupa aldığı gibi ligde kalmasını da bilecektir. Konyaspor taraftarıyla, teknik heyetiyle bütünleşerek karları eritmeyi başardı… Kardelenler çiçek açtı…

Ahmet Akkuş
Ahmet Akkuş
ahmedakkus.42@gmail.com
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