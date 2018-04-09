Kardelenler çiçek açtı

Kayseri galibiyeti ve Osmanlı deplasmanından alınan puanların anlamlı olabilmesi için de galibiyet şarttı.

Sergen Yalçın geldiği günden bu yana Konyaspor’un oyununda gözle görülür bir düzelme var. Burada ara transfer döneminde gelen oyuncuların etkisi muhakkak. Sezon başında taraftara kulak tıkayan ve hiçbir şey vadetmeyen oyuncular alan yönetimi, belki de mecbur kalarak yaptığı ara transferler kurtaracak.

Maça gelirsek oyunda Konyaspor’un gözle görülür bir üstünlüğü vardı. Sivasspor’un ilk yarıda Robinho ve Kone ile pozisyonları değerlendirememesi Sivas adına maçın kırılma anlarıydı. Daha sonra ise sahada Konyaspor resitalini izledik.

Seyircinin gözlerinin pasını sildi Konyaspor.

Görsel açıdan Mehdi’nin füzesi ve Eto’o’nun serbest vuruşu muazzamdı. Diğer 3 gol de hazırlanış açısından güzeldi.

Her şeyden öte bir şey var ki onu atlarsak olmaz. Skubic…

O artık alelade bir sağ bekten çok öte bir kişi Konya’da. Değil Konyaspor, şehrin anahtarını verelim deseler Konyalılar kabul eder, belediye başkan adayı olsa ezici çoğunlukla başkan seçilir… Öyle bir oyuncu Skubic.

Önce Eto’o’nun şutunda adeta bir sağ kanatmış gibi doğru pozisyon alıp açılışı yaptı, sonra da Volkan Şen’e muhteşem bir asist yaparak kapanışı yaptı.

Maçtaki bir diğer ayrıntı da Konyaspor’un 3 maçtır kalesini gole kapatıyor olması. Sergen Hoca geldikten sonra takımın sadece hücumuna değil defansına da bir dokunuşu olduğu kesin. Öyle ki mecbur kalmadan ilk 11 oynatılmayan Selim iki maçtır sahanın en iyilerinden.

11 sezon sonra bir maçta 5 gol atması da günün önemli ayrıntılarındandı. En son Denizlispor’u 5-1 yenen yeşil-beyazlılar tarihinin en farklı ikinci galibiyetini almayı başardı.(En farklı galibiyet 8-0 Adana Demirspor)

Konyaspor sonunda kimliğini bulmuş gibi. Fikstür avantajı da kendisinde. Özellikle önümüzdeki hafta Antalyaspor maçını kazanmaları durumunda ligde kalma ihtimali %70 lerin üstüne çıkar.

Bu hafta sonunda Kasımpaşa’nın Bursaspor’u ve Konyaspor’un Sivasspor’u yenmesi düşme hattında kartların yeninden karılmasını sağladı. 11inci sıradaki takımın dahi düşme tehlikesi var. Konyaspor bu maçta oynadığı gibi oynarsa bu takımlar arasında düşme ihtimali olan en son takım olur.

Maçın Dışından…

Türkiye Kupası finalinde eski kaptan Ali Çamdalı, “Biz buraya 2 Milyon Konyalının dualarıyla geldik” demişti. Maçtan sonra da bir Konyaspor taraftarının buna benzer bir tweetini gördüm. Konyasporlular ‘MÜSTERİH’ olsunlar… Bu takım sizlerin dualarıyla 2 kupa aldığı gibi ligde kalmasını da bilecektir. Konyaspor taraftarıyla, teknik heyetiyle bütünleşerek karları eritmeyi başardı… Kardelenler çiçek açtı…