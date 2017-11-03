Anadolu kartalı avrupa semalarından puanla döndü

Vitoria maçıyla Avrupa’da ilk galibiyetini alan Konyaspor bu maçta da ilk deplasman galibiyetini almak ve gruplardan çıkma şansını sürdürmek istiyordu.

Karşı tarafta ise Salzburg alacağı bir galibiyetle gruptan çıkmayı garantileyecekti. Sahasında bu sezon Marsilya’yı mağlup eden, henüz yenilgi almamış ve grupta lider olan Salzburg doğal favori olarak gösteriliyordu.

Mehmet Özdilek’le ilk maçına geçen hafta ligde Osmanlı maçıyla başlayan ve kazanarak düşme potasının dışına çıkan Konyaspor Avrupa Ligi’ni ikinci planda tutuyordu. Bu sebeple de Özdilek maça rotasyonlu bir ilk 11le başladı. Bu sezon ilk defa oynayan Selim Ay ve tandemindeki Moke ile hücum hattında Evouna’yı kimse ilk 11de beklemiyordu. Evouna hücumda etkisiz bir performans ortaya koysa da özellikle defansta harika işler çıkardı. Birçok pozisyonda rakibin etkili olmasını engelledi ve UEFA tarafından da maçın adamı seçildi. Moke birkaç tane kritik hata yapsa da göze görünmeyen bir çok pozisyonda takımını rahatlatmayı başardı.

Maç iki takım adına da pozisyonsuz ve sıkıcı geçmiş gibi görünse de iki takım da nasıl doğru oyun oynanacağını gösterdi. Mustafa Reşit Akçay sonrası Aykut Kocaman’ın döneminde olduğu gibi kompakt ve rakibi oynatmama mantalitesini sahaya yansıtmayı başaran Konyaspor 10 maçlık Avrupa macerasında ilk kez deplasmandan puanla döndü ve tur umutlarını devam ettirdi.

Grubun diğer maçında evinde Marsilya’yı mağlup eden Vitoria ise grupta kartların yeniden karılmasına sebep oldu. 4. Hafta maçları sonunda lider Salzburg’un 8, ikinci Marsilya’nın 6, temsilcimiz Konyaspor ve Vitoria’nın ise 4er puanı bulunuyor. 2 hafta sonra evinde Marsilya’yı evinde ağırlayacak olan temsilcimiz Marsilya’yı mağlup etmesi durumunda gruptan çıkma iddiasını devam ettirmiş olacak.

Maçın Adamı: Selim Ay

2017-18 sezonunda 13 maç yapan Atiker Konyaspor’un hiçbir maçında oynamayan Selim bu maçta Ali Çamdalı ve Ali Turan’ın yokluğunda kaptan olarak sahaya çıktı. Yaptığı kritik müdahaleler ve kafa mücadelelerindeki başarısıyla aylar sonra oynayan bir oyuncu için muazzam bir performans sergiledi. Takım arkadaşlarına karşı tavırlarıyla da kaptanlığın hakkını sonuna kadar verdi. Neticesinde de maçın adamı seçildi ve haftanın oyuncusu olmaya da aday gösterildi.