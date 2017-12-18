Son dakikada kaçan galibiyet

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Alanya’da son 3 haftadır forma giyemeyen Vagner Love, sarı kart cezalısı Emre Akbaba ve yine sakat Junior Fernandes gibi eksikler vardı. Fakat maç kadrosunda Vagner Love ve Junior Fernandes alınmıştı. Sivasspor kadrosunda ise yine kaleci Rochet yerine Tolgahan Acar vardı.Geçen hafta iyi oynayan Mert Hakan Yandaş, Rybalka yerine oyundaydı.
Maç genel olarak ortada geçti iki takım da zaman zaman çok etkili ataklarla geldi. Sivasspor daha net pozisyonlar bulsa da istediği golü ikinci yarıda buldu.Bu gol Sivasspor’un kanat oyuncusu Bifouma’dan geldi.Alanyaspor ikinci yarı Sivasspor’dan daha istekli oynadı. Sivasspor gol bulduktan hemen sonra Bifouma kaleciyle karşı karşıya çok müsait pozisyonu inanılmaz harcadı.Bu pozisyon maçın dönüm noktasıydı.O pozisyon gol olsa Alanyaspor iyice oyundan düşecekti. Junior Fernandes oyuna girdikten sonra bambaşka bir havaya büründü Alanyaspor, adeta maça yeniden başladılar. Sivasspor’un kalecisi Tolgahan bu hafta da kritik müdahelelerde bulundu. Geçen yılın gol kralı Vagner Love karşı karşıya pozisyonda kaleci Tolgahan’ı geçemedi.Bu pozisyon da ayrı bir dönüm noktası olabilir. Alanyaspor istediği golü son dakikada Fernandes’in geliştirdiği atakla buldu. Böylece maç 1-1 berabere bitti ve Sivasspor haftayı 9.sırada tamamladı.
Hakem Fırat Aydınus da genel olarak maçı iyi idare edebildi.Katılmadığım iki net pozisyon var.Bir tanesi; oyundan sakatlanıp çıkan Ziya Erdal’a müdaheleyi yapan Isaac Sackey oyundan atılması gerekiyordu. İlk yarı başından beri üç oyuncu (Emre Kılınç,Ziya Erdal,Mert Hakan Yandaş) sakatlayan Sackey hiç kart görmedi. Ziya’nın sakatlandığı pozisyonda da direk bileğe müdahalede bulundu.Bundan haftalar önce daha basit bir pozisyonda Antalyaspor maçında Sivasspor on kişi kalmıştı. Diğer pozisyon ise ikinci yarıda ceza sahasına girmek üzere olan Emre Kılınç’ın bileğine bastı Wellinton .Hakemin hemen önünde olan bu pozisyonda serbest vuruş verilmedi.
Oyuncular ile ilgili olarak Delvin N’dinga bu hafta güzel performans sergiledi. Emre Kılınç diğer haftalara göre daha az hatayla oynadı.Medjani-Mattias ikilisi gayet iyi oynadı bu maçta. Mattias’ın bir hafta oyundan kesilmesi çok olumlu sonuç vermişe benziyor. Rochet yerine Ali Şaşal Vural’ı kalede görmek istiyordum.Fakat hafta içi Ali kupada hatalı bir gol yedi.Henüz bu seneki ilk maçıydı ama yine de konsantrasyon eksikliği gözüküyordu.Bu yüzden sanırım Tolgahan Acar şu an için daha iyi bir tercih.Bu hafta da çok güzel iş çıkardı. Ancak haftaya oynanacak Beşiktaş maçında Rochet kalesine dönebilir bence.Son olarak Thievy Bifouma bir olumlu şey yapıp iki olumsuz şey yapıyor. Bazen hiç beklenmedik anlarda takımı atağa kaldırıyor ve tek başına takımı sırtlıyor.Bazen ise ne yapması gerektiğini kestiremeyip atakları harcıyor.Agresifliğini saha kenarında bırakması lazım her hafta kırmızı kart riskiyle oynuyor. Fenerbahçe maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu Sivasspor’u eksik bırakmak istiyordu zaten, Bifouma hakemin ekmeğine yağ sürmüştü o maçta. Haftaya yine bir büyük takım maçı var.Biz hakem skandallarına alışkın olsak da Bifouma gibi oyuncuların daha sakin olup takımını düşünmesi gerekiyor.