İç sahadaki yenilmezlik serisi devam ediyor

Milli maç arasından sonra oynanacak ilk karşılaşmayı doğal olarak izleyen kişi daha çok olacaktır. Çünkü lige bir hafta ara verilmesi bile çoğu futbolseveri boşlukta hissetiriyor. Robinho ve Kone gibi dünya yıldızları varken bizim bu maçı en az 3 4 fark ile kazanmamız gerekiyordu. Hele ki önümüzdeki 4 rakibimiz ile averajı denkleştirebilmemiz için bu hafta çok önemliydi.1-0 kazandık ama gerçekten iç sahada oynadığımız en kötü maçtı. Herkes çok kötüydü bu hafta. Kone, Robinho, Rybalka… Bu üçlümüz takımın en iyi futbolcuları olsa da bu maçta baya kötüydüler.

Özellikle Kone koşmayı geçtim artık yürümüyor bile. İlk devreki Kone’den eser yok şu an. Muhammet Demir oynamalı bence. Hem oynadığı zaman çok istekli oynuyor. Hem de daha hızlı. Rybalka ve Robinho’ya bir şey diyemem. Çünkü Robinho yine de çok çaba sarfetti. Rybalka zaten neredeyse bir aydır forma bulamıyor. Beni tek sevindiren John Boye’un takıma katılması oldu. Gerçekten o özlediğim Boye döndü.

Oynatılmasını çok istiyordum çünkü her şeyini veriyor maça. Medjani’yi ilk 11den kesti 2 haftadır ki bence haketti. Djakov’un da oyuna kazandırılmasını istiyorum ama Mattias da güzel oynuyor son zamanlarda.

Samet Aybaba o kadar çekiniyor ki lig sonuncusuna bile kapanıyoruz neredeyse. İlk yarı rezalet bir futbol vardı sahada. Ne kadar kötü oynasak ta kazanmasını bildik. Bursaspor maçında da iyi oynayıp kaybetmiştik.

Şahsen iyi oynayınca daha mutlu oluyorum. Bu maçı kazanmamış gibiyiz. Puan durumda rakiplerimizi yakalamamız için bu iyi fırsatı tek golle değerlendirdik. Şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray ile maç oynayacak Kayserispor ve Trabzonspor maçlarının sonuçlarını bekliyoruz.

Göztepe de evinde Kasımpaşa ile oynuyor.

Açıkçası bu oyun ile Avrupa hedefinin gerçekleşemeyeceğini düşünüyorum. Zaten sene başına göre bu çok yüksek bir hedef. Ama yapabilecek güçteyken böyle bir fırsatı tepmek bizi üzüyor. Umarım ilerleyen günlerde takım toparlanır ve güzel sonuçlar almaya başlarız.