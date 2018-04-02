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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
02.04.2018 - 10:11, Son Güncelleme:

İç sahadaki yenilmezlik serisi devam ediyor

Abdurrahman Kaya
Abdurrahman Kaya
abdurrahmankaya583@gmail.com
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Abdurrahman Kaya
Abdurrahman Kaya
abdurrahmankaya583@gmail.com

Bu hafta Sivasspor, Karabükspor ile karşılaştı. Ligin son sırasında bulunan Karabükspor devre arasında neredeyse tüm futbolcularını yollamak zorunda kaldı. Artık lig düşmelerine kesin gözle bakıldığı için seneyeki kadrosunu şimdiden oluşturdular. Spor Toto 1. Lig’de bu kadroyu koruyarak girmek istiyorlar. Hafta içinde teknik direktör olarak Ünal Karaman göreve getirildi.

Milli maç arasından sonra oynanacak ilk karşılaşmayı doğal olarak izleyen kişi daha çok olacaktır. Çünkü lige bir hafta ara verilmesi bile çoğu futbolseveri boşlukta hissetiriyor. Robinho ve Kone gibi dünya yıldızları varken bizim bu maçı en az 3 4 fark ile kazanmamız gerekiyordu. Hele ki önümüzdeki 4 rakibimiz ile averajı denkleştirebilmemiz için bu hafta çok önemliydi.1-0 kazandık ama gerçekten iç sahada oynadığımız en kötü maçtı. Herkes çok kötüydü bu hafta. Kone, Robinho, Rybalka… Bu üçlümüz takımın en iyi futbolcuları olsa da bu maçta baya kötüydüler.

Özellikle Kone koşmayı geçtim artık yürümüyor bile. İlk devreki Kone’den eser yok şu an. Muhammet Demir oynamalı bence. Hem oynadığı zaman çok istekli oynuyor. Hem de daha hızlı. Rybalka ve Robinho’ya bir şey diyemem. Çünkü Robinho yine de çok çaba sarfetti. Rybalka zaten neredeyse bir aydır forma bulamıyor. Beni tek sevindiren John Boye’un takıma katılması oldu. Gerçekten o özlediğim Boye döndü.

Oynatılmasını çok istiyordum çünkü her şeyini veriyor maça. Medjani’yi ilk 11den kesti 2 haftadır ki bence haketti. Djakov’un da oyuna kazandırılmasını istiyorum ama Mattias da güzel oynuyor son zamanlarda.
Samet Aybaba o kadar çekiniyor ki lig sonuncusuna bile kapanıyoruz neredeyse. İlk yarı rezalet bir futbol vardı sahada. Ne kadar kötü oynasak ta kazanmasını bildik. Bursaspor maçında da iyi oynayıp kaybetmiştik.

Şahsen iyi oynayınca daha mutlu oluyorum. Bu maçı kazanmamış gibiyiz. Puan durumda rakiplerimizi yakalamamız için bu iyi fırsatı tek golle değerlendirdik. Şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray ile maç oynayacak Kayserispor ve Trabzonspor maçlarının sonuçlarını bekliyoruz.

Göztepe de evinde Kasımpaşa ile oynuyor.
Açıkçası bu oyun ile Avrupa hedefinin gerçekleşemeyeceğini düşünüyorum. Zaten sene başına göre bu çok yüksek bir hedef. Ama yapabilecek güçteyken böyle bir fırsatı tepmek bizi üzüyor. Umarım ilerleyen günlerde takım toparlanır ve güzel sonuçlar almaya başlarız.

Abdurrahman Kaya
Abdurrahman Kaya
abdurrahmankaya583@gmail.com
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