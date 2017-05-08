Yaz için geri sayım başladı

Siz de kış boyunca aldığınız kilolarla fit görünümden uzaklaştıysanız Sports & Merits’in anlaşmalı spor merkezlerine tek üyelikle ulaşma imkanı sağlayan sistemine dahil olun, yaza kadar incelin sıkılaşın.

En esnek spor merkezi olarak, çalışanlara, yoga, fitness, yüzme, kick box, dans gibi 40’ı aşkın branşta spor yapma imkanını, istenen gün ve saatte, anlaşmalı lokasyonlarda tek üyelikle en uygun fiyata sunan Sports & Merits, İstanbul, İzmir ve Ankara’da, yakında tüm Türkiye’de.

Tek bir kulüp üyeliğinden daha da uygun fiyat

S&M’in Premium ve Klasik üyelik paketlerinden birini seçtiğinizde, akıllı telefonunuzdan ya da tabletinizden, o an çevrenizde bulunan üye spor merkezlerinden tercih ettiğinize gidebilir, ihtiyacınıza uygun spor branşını istediğiniz süreyle yapabilirsiniz. Üstelik bu servisi tek bir kulüp üyeliğinden daha uygun fiyata alabilir, yıllık üyeliklerde üyeliğinizi sınırsız dondurabilir, arzu ettiğinizde kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Sabah evinizin yakınında streching, öğlen ofisiniz çevresinde kardiyo, akşam katılacağınız davet öncesinde spinning, ya da iş seyahati için şehir dışında, dilediğiniz üye spor merkezinde, günde, saatte, istediğiniz branşta spor yapma imkanı sunan S&M, üye olduğu tek spor merkezinin imkanlarıyla sınırlı kalmak istemeyenlerin hayatını kolaylaştırıyor.