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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
23.04.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

Yasin ve Agbenyenu Başakşehir'e karşı yok

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Yasin ve Agbenyenu Başakşehir'e karşı yok

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 8 maça çıkaran ve 17. sıraya gerileyen Göztepe'ye Başakşehir deplasmanı öncesi iki futbolcudan kötü haberler geldi.

Spor Toto Süper Lig'de son olarak evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 8 maça çıkaran ve 17'nci sıraya gerileyen Göztepe'ye Medipol Başakşehir deplasmanı öncesi iki futbolcudan kötü haberler geldi.

Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılılarda Erzurumspor maçında sakatlanan kanat oyuncusu Yasin Öztekin ve sol bek Lumor Agbenyenu'nun cuma günü Başakşehir deplasmanında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Erzurumspor sınavında oyuna ikinci yarıda girip sadece 6 dakika sonra kasığından sakatlanan Yasin'de yapılan kontroller sonucu yaralanma tespit edildi.

Agbenyenu'nun da sağ ayak kasından sorun yaşadığı ifade edildi. Üst üste gelen sakatlık haberlerinin ardından teknik ekibin oldukça morali bozuldu. Göztepe'de Yasin ve Agbenyenu'nun yanı sıra stoper Kadu ile sağ bek Gassama da sakat.

Teknik direktör Tamer Tuna'nın Başakşehir karşısında Tayfur'u sağ beke monte edeceği, cezası sona eren Titi'ye, Reis ile savunmanın göbeğinde şans verip Berkan'ı da esas bölgesi sol beke yerleştireceği vurgulandı.

Göz-Göz'de 3 hafta önce taraftarlarla arbede yaşayan kanat Halil Akbunar ile orta saha Alpaslan Öztürk'ün ise affedilmesi beklenmiyor.

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