Yabancıları tam 12 takıma bedel
Trabzonspor’un yabancı oyuncuları attıkları 16 golle, ligde 12 takımın attığı golden daha çok gole imza attılar.
Ankaragücü, Göztepe, Kayserispor, Galatasaray, Denizlispor, Çaykur Rize, Antalyaspor, Beşiktaş, Konyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Gaziantep FK’dan daha fazla gole imza atan Trabzonspor’un yabancıları, Sivasspor ve Medipol Başakşehir’le de eşit sayıda ağları havalandırdılar.
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