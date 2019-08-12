Wesley Sneijder futbolu bıraktı
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Wesley Sneijder, 35 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.
Hollandalı yıldız kariyerinde Ajax, Real Madrid, Inter, Galatasaray gibi dev kulüplerde forma giydi.
Oynadığı takımlarda toplam 573 maça çıkan Wesley, 152 gol atıp 142 de asist yaptı.
Kariyerinde İspanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye şampiyonlukları bulunan yıldız orta saha, Inter'le de bir kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu.
Hollandalı futbolcu son olarak Katar takımlarından Al Gharafa'da top koşturuyordu.
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