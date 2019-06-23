Welbeck bombası patlıyor! Transfer... | Son dakika transfer haberleri...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriWelbeck bombası patlıyor! Transfer... | Son dakika transfer haberleri...
GeriFutbol Welbeck bombası patlıyor! Transfer... | Son dakika transfer haberleri...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Kaynak: Fanatik
23.06.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Welbeck bombası patlıyor! Transfer... | Son dakika transfer haberleri...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Welbeck bombası patlıyor! Transfer... | Son dakika transfer haberleri...

Arsenal’deki sözleşmesi sona ermek üzere olan ve adı bir süredir Galatasaray’la anılan Danny Welbeck’in, Sarı-Kırmızılı taraftarların kendisine Cim Bom forması giydirdiği bir paylaşımı beğenmesi heyecan yarattı.

Danny Welbeck, Galatasaray taraftarıyla iletişim kurmaya başladı. Arsenal’le sözleşmesi sona ermek üzere olan 28 yaşındaki İngiliz golcü, Sarı-Kırmızılı bir taraftarın kendisine Galatasaray forması giydirdiği sosyal medya gönderisini beğenince kafaları karıştırdı.

Uzun süredir Cim Bom’un transfer gündeminde yer alan, ancak çok sık yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istikrar sağlayamayan tecrübeli futbolcu, yaz döneminde kendisine yeni bir kulüp bulmaya çalışacak. Galatasaraylı idarecilerin, hakkındaki detaylı sağlık raporlarına ulaşmaya çalıştığı Welbeck’in sosyal medyada yaptığı bu hamleler, taraftarlar arasında heyecan yaratmış durumda.

5 milyon Euro iddiası

Oyuncunun bonservisinin elinde olması, Aslan’ın iştahını kabartan en önemli unsurlardan biri. Ancak kronik sakatlığı, teknik ekipte endişe yaratıyor. Geçtiğimiz haftalarda menajerler aracılığıyla yapılan ilk görüşmede, Welbeck’in yıllık 5 milyon Euro garanti maaş talebinde bulunduğu iddia edilmişti.

6
Terim istedi, Albayrak devrede Anlaşma... | Son dakika transfer haberleri...
Terim istedi, Albayrak devrede! Anlaşma... | Son dakika transfer haberleri...

Welbeck'in takım arkadaşlarıyla eğlenceli anları...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Terim istedi, Albayrak devrede! Anlaşma... | Son dakika transfer haberleri...
Avrupa devleri Elmas'ın peşinde! | Son dakika transferleri...
Welbeck bombası patlıyor! Transfer... | Son dakika transfer haberleri...
Yeni Malatyaspor Adis Jahovic ile anlaştı