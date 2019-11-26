Wayne Rooney yeni görevine başlıyor! Phillip Cocu...
Championship ekibi Derby County ile oyuncu-antrenör olarak 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Wayne Rooney, Fulham maçında yedek kulübesine olacak.
Spor Arena Dış Haberler | MLS ekiplerinden DC United ile yollarını ayırdıktan sonra Derby County ile 18 aylık sözleşme imzalayan Wayne Rooney, yeni görevine başlamaya hazırlanıyor.
Championship ekibi ile oyuncu-antrenör olarak görev yapmak üzere 1.5 yıllık kontrat imzalayan İngiliz efsane, Fulham maçıyla antrenörlük kariyerine resmen başlayacak.
34 yaşındaki oyuncu, Fulham deplasmanında teknik direktör Philip Cocu ile birlikte yedek kulübesinde olacak. Fulham - Derby Count karşılaşması bu akşam 22.45'te oynayacak.
Wayne Rooney, futbolcu olarak ise Ocak ayından itibaren sahaya çıkabilecek.
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